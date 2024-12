No adeus a Pedro Geromel, Grêmio é goleado pelo Corinthians na Arena

Em uma tarde de despedidas, o Grêmio perdeu para o Corinthians por 3 a 0 dentro da Arena. A partida correspondeu a 38ª rodada do Brasileirão e marcou, entre outras coisas, o fim do calendário de 2024. O placar, mesmo que negativo, não comprometeu os planos futuros do Tricolor, que confirmou sua vaga na Sul-Americana diante dos resultados paralelos. O time de Renato Portaluppi terminou o campeonato contando 45 pontos e ocupando a 14ª posição na tabela.

O duelo, para além de representar o encerramento da temporada, marcou também o adeus de um grande ídolo gremista: Pedro Geromel. O zagueiro, multicampeão pelas cores do Grêmio, encerrou a sua carreira após uma longa e vitóriosa passagem no clube gaúcho. O atleta de 39 anos atuou mais de 400 vezes pelo Tricolor e contabilizou em seu currículo uma vasta lista de títulos e momentos marcantes. Para celebrar a sua história, a equipe jogou com a casa cheia e contou com uma série de homenagens para o ícone. Aos 22 minutos do segundo tempo, o capitão tricolor saiu ovacionado dos gramados.

A primeira etapa foi marcada pela dominância do Timão, que avançou suas linhas de marcação e optou por jogar com a bola no pé. O time paulista, valendo-se de um ataque qualificado, penetrou a defesa do Tricolor de todas as formas. O Grêmio, por sua vez, valeu-se principalmente de escapadas para dar perigo ao seu adversário, porém não conseguiu ser tão efetivo.

Aos 7, em falta cobrada na frente da grande área, Garro alçou uma bola alta no meio da área e Cacá apareceu para cabecear. A finalização, no entanto, foi para a fora. Aos 16, Soteldo invadiu a área com velocidade e foi derrubado por Matheusinho, que chegou atrasado na disputa. Um lance polêmico, porém o juiz deixou seguir.

Já aos 22, foi a vez de Yuri Alberto. Depois de receber um passe Depay, Yuri conduziu do lado direito para o centro e bateu entre os defensores gremistas. A finalização, contudo, desviou e acabou indo para fora. Logo em seguida, Depay, do lado direito do campo, chutou uma bomba do meio da rua. Caíque estava ligado e afastou o arremate.

O visitante continuou pressionando. Aos 30, em contra-ataque, Memphis Depay explorou o espaço livre com velocidade e encostou a bola para Matheusinho na direita. O lateral, por sua vez, bateu cruzado, em um chute que passou beijando a trave direita de Caíque.

Yuri, aos 35, voltou a aprontar. Em bela jogada de Depay, o centroavante foi lançado pela esquerda e colocou a bola no meio das pernas do guarda-redes gremista. Para a infelicidade dos corinthianos, a bandeirinha subiu. O gol foi anulado por impedimento.

Diego Costa, aos 40 minutos, fez a defesa paulista abrir os olhos. Após receber passe de Soteldo pela esquerda, o atacante arrematou contra Hugo Souza, que conseguiu afastar. A bola sobrou nos pés de Reinaldo, que também fez a sua tentativa, mas foi impedido pelo goleiro do Timão.

Yuri Alberto, já no apagar das luzes, invadiu a área para receber e sofreu entrada atrasado do zagueiro Geromel. O lance foi checado no VAR e posteriormente o pênalti foi marcado. Na cobrança, o próprio atacante assumiu a frente e, com um chute rasteiro na direita, abriu o placar para o Corinthians.

No segundo tempo, as coisas mudaram. Precisando correr atrás do prejuízo, o Tricolor aumentou suas ações ofensivas e transformou a disputa em um clássico "lá e cá".

Em bola parada no primeiro minuto, Cristaldo lançou para Braithwaite, que apareceu nas costas de Matheusinho e arrematou à queima roupa na goleira de Hugo. O goleiro, todavia, protagonizou um milagre. É pressão total do Grêmio!

O Timão, entretanto, não deixou barato. Aos 6, Memphis recebeu dentro da área e cruzou para Yuri Alberto. Por pouco o atacante não chegou e ampliou a vantagem. Já nos 9 minutos, a partir de contra-ataque puxado por Carrillo, Yuri recebeu cara a cara com Caíque, mas desperdiçou a chance.

O camisa 9, aos 19, errou mais uma. Depois de receber no meio da grande área, o atleta foi pressionado pela marcação e isolou a bola para a arquibancada. Aos 29, Reinaldo apareceu pela esquerda e disparou um míssil cruzado. O arremate foi um pouco aberto demais e não apareceu ninguém na área para colocar para dentro.

Em desistendimento aos 30 minutos, o clima fechou e agressões foram feitas por ambas as partes. Como saldo, Dodi e Martínez foram expulsos e o jogo seguiu com apenas dez jogarores de cada lado. Apesar dos apesares, o duelo seguiu agitado, com os ânimos abalados e chances para ambos os lados.

O Corinthians, entretanto, conseguiu se aproveitar melhor do novo momento. Aos 42, em cruzamento de Romero pela direita, Charles se projetou entre os zagueiros e deu uma casquinha. O goleiro Caíque, dessa vez, não deu conta. Se não bastasse isso, Depay selou o caixão aos 48 minutos. Em sobrada de bola alta no meio da área, o holandês deu uma bicicleta plástica e marcou um golaço para o Timão.

Grêmio (0) - Caíque; João Pedro, Geromel (Pepê), Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Pavón (Monsalve) e Soteldo; Diego Costa (Cristaldo) e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians (3) - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Carrillo (Alex Paulo), Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Romero); Depay e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro - Paulo Cesar Zanovelli (MG)