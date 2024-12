Rebeca Andrade renova com o Flamengo até 2028 após cogitar aposentadoria

A ginasta Rebeca Andrade renovou contrato com o Flamengo por mais quatro anos. O novo vínculo, assim, compreende o ciclo olímpico até Los Angeles-2028. A atleta concedeu entrevista coletiva na terça-feira (6), em evento na sede do Rubro-Negro. Ela explicou o que a motivou a dar novos passos na carreira e revelou uma conversa com Francisco Porath, o Xico, técnico da seleção brasileira de ginástica. Após os Jogos de Paris, ela não descartou a possibilidade de aposentadoria antes das próximas Olimpíadas.

Rebeca é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com dois ouros, três pratas e um bronze nas participações em Tóquio e Paris. Recentemente, a BBC colocou a ginasta brasileira como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2024.

Georgette Vidor, coordenadora de ginástica do Flamengo, acompanhou de perto a entrevista. O vice Rodrigo Dunshee ocupou o lugar de Rodolfo Landim, que representou o Rubro-Negro no sorteio do Super Mundial de Clubes. Deborah Frochtengarten, vice-presidente de esportes olímpicos, e o CEO Reinaldo Belotti foram os outros representantes do clube.