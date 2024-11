JC Te Lembra: explosão em Brasília, reabertura do Embarcadero e escalas 6x1

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

reabertura do Cais Embarcadero, após quase seis meses fechado por conta da enchente Para Porto Alegre, a grande notícia da semana foi a. O local foi reformado e agora conta com 38 operações, entre restaurantes e lojas.

explosão na Praça dos Três poderes Em Brasília, um homem, identificado como Francisco Wanderley Luiz, de Santa Catarina, causou umae acabou morrendo. Os barulhos foram ouvidos por volta das 19h30min, com muita fumaça.

Donald Trump começou a anunciar os nomes que irão compor seu governo Já nos Estados Unidos, o presidente eleito. Um deles é o empresário Elon Musk.

envolvimento de Pablo Melo Ainda na área política, as investigações de corrupção na Secretaria de Educação de Porto Alegre apontaram suposto, vereador e filho do prefeito Sebastião Melo. Pablo se diz indignado com o afastamento do cargo por 180 dias.

escalas 6x1 Outro assunto que dominou o noticiário foi a discussão das. A Proposta de Emenda à Constituição obteve a quantidade de votos necessários para ser protocolada no Congresso.

encalhes de navios no Canal de Itapuã Após, o governo do Estado informou que começará a dragagem do local na próxima semana.