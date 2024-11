Explosões são ouvidas na praça dos 3 Poderes, e corpo é encontrado em frente ao STF

Duas explosões foram ouvidas na praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13).

Um corpo foi encontrado próximo ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal). O Corpo de Bombeiros confirmou que houve uma morte no local.

A Polícia foi acionada. A outra explosão ocorreu, segundo os Bombeiros, em um carro próximo a um dos anexos da Câmara dos Deputados. Os barulhos foram ouvidos por volta das 19h30, com muita fumaça. Agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) que fazem a segurança do Palácio do Planalto correram para entender a situação assim que ouviram as explosões. O GSI informou que vai fazer varredura no Planalto.

O prédio do STF começou a ser evacuado por volta de 20h. Em nota, a corte disse que os ministros foram retirados do prédio.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz nota do Supremo.

A PM (Polícia Militar) do Distrito Federal cercou o local e informou que fará uma varredura para saber se há mais explosivos.

"Quando acontece uma ocorrência com suspeita de explosivo, que tem explosão, é acionada a operação Petardo da PM, que o Batalhão de Operações Especiais, o Bope, vai até o local para fazer uma varredura para verificar se há mais explosivos. É possível que na explosão nem todos explosivos tenham sido detonados", disse o major da PM Raphael van der Broocke. "Para segurança de outras pessoas e até para remoção do corpo é necessário fazer essa varredura", completou o major.