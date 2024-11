Cerca de 130 mil livros foram vendidos nos primeiros dez dias da Feira do Livro de Porto Alegre

A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre fecha os primeiros dez dias de programação com muitos motivos para comemorar. Conforme os dados divulgados nesta segunda-feira (11) pela Câmara Rio-Grandense do Livro, desde o dia 1º de novembro, quase 130 mil livros foram vendidos. O número é 12% maior do que no mesmo período ano passado.A Feira ficará aberta até o dia 20 de novembro, com 72 bancas, 62 localizadas na área geral e 10 na área infantil e juvenil. A expectativa é de 1,5 milhão de visitantes até o final do evento.