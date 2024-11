Cais Embarcadero reabre com medidas para evitar impacto de inundação

complexos que estava sendo mais esperado no pós-cheias em Porto Alegre reabriu ao público nesta terça-feira (12) com quase todas as operações funcionando e mudanças cruciais para prevenir mais danos, em caso de nova enchente no futuro. Infraestrutura mais robusta e equipamentos de energia mais protegidos fazem parte da nova configuração do Cais Embarcadero pós-evento climático histórico de maio. Um doscom quase todas as operações funcionando e mudanças cruciais para prevenir mais danos, em caso de nova enchente no futuro. Infraestrutura mais robusta e equipamentos de energia mais protegidos fazem parte da nova configuração dopós-evento climático histórico de maio.

Hoje são 38 marcas no complexo. Apenas seis não reabrem no primeiro dia. Até o fim do mês, todos os estabelecimentos devem estar funcionando. A gestão diz que o recomeço é em ritmo de soft opening (reabertura mais leve ou com gradativa ativação da capacidade). O complexo funciona de terça a sexta-feira, das 11h às 22h30min, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h30min. Segunda-feira fecha para manutenção.

"Reabrimos com novidades, paradouro, pracinha renovada. Maioria das operações voltou. Não abriram alguns restaurantes, o Voa Park e o parque de águas, o Refresca Cais, que fica pronto no começo de dezembro", lista a CEO.

Os empreendedores gastaram cerca de R$ 10 milhões para recompor a área. O valor total é estimado entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, somando com as despesas das quase 40 operações, sendo que cinco não voltaram, mas tiveram substitutas.

Há apenas duas áreas disponíveis para locação. Os empreendedores do Embarcadero avisam que, se tivessem mais área física, não faltariam candidatos. "A procura por locação aumentou muito desde que passamos a anunciar a volta, com interessados de gastronomia, livraria e vestuário", cita a CEO do complexo, Fabiana Marcon.

Para reduzir impactos de nova cheia, Cais ganhou bancos de cimento em vez de madeira PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Entre as medidas preventivas, estão calçamento com estrutura de cimento, bancos de alvenaria que antes eram de madeira e colocação da subestação e geradores de energia em pontos mais altos, para evitar que a água alcance, em uma situação de elevação do nível do Guaíba. A base foi a recente cheia e o nível que o lago atingiu. Há marcas da água onde está a subestação, com instalação superior.

"O que vivemos em maio teve proporções inacreditáveis. Não conseguimos evitar ou prevenir enchentes, que é um trabalho maior das autoridades. Trabalhamos nos danos. A subestação e os dois geradores estão agora sobre uma estrutura metálica de um metro e meio e antes estavam no piso", ilustra a CEO.

Depois de seis meses, público e marcas se reencontram

A área de lazer, comércio e gastronomia retornou após ficar 195 dias fechado. Das marcas aos frequentadores, a reabertura recompôs um espaço que é único pelo conceito e localização, com a vizinhança da fileira de armazéns históricos e o Lago Guaíba. "Sentimos a falta dele (Embarcadero). Hoje viemos aproveitar para passar o dia", conta o gerente comercial Gerson André Czycza, que reside em Canoas.

Loja da Estância das Oliveiras tem promoção em linhas de produtos, avisa Caren PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"É maravilhoso", exclamou a advogada Ana Claudia Cavalcanti, que mora em São Paulo e visitou pela primeira vez o complexo. "Queria ter vindo antes, mas vim a Porto Alegre logo depois da inundação. Não tinha conseguido vir. É muito bom, com espaço para crianças", elogia Ana.

Moradora da Zona Sul porto-alegrense, depois de fazer o percurso de bicicleta para chegar na frente do Guaíba, a farmacêutica bioquímica Anelise Portugal Carlin resumiu: "Este é o meu lugar. Me sinto bem aqui. Adoro".

"Os clientes estavam ansiosos pela reabertura", conta a sommelier da Estância das Oliveiras, Caren Fernandes Ricardo, citando que parte do mix de produtos, que tem azeites, cosméticos, temperos e acessórios, muitos feitos com resíduos dos olivais da propriedade de Viamão, ao lado da Capital, está com descontos. A linha de cosméticos feitos com azeite e os temperos da folha de oliveira têm redução de 15%.

"Temos um fluxo forte de clientes no fim de semana. Muitos que trabalham na região, turistas e consumidores fiéis da marca", descreve Caren. Sobre a retomada, a sommelier diz que a operação veio mais reforçada para promover os produtos. "Queremos mostrar que voltamos com tudo e ainda mais azeites premiados", avisa ela.

Outra opção são os passeios de lancha, com capacidade para 20 lugares, na embarcação bem em frente à orla. Irineu Pederiva, da Dilancha Passeiso Náuticos, diz que os preços vão de R$ 59,00 individual a R$ 590, em passeis por grupos.



Entre as novidades de lazer no Embarcadero está o Beach Club revitalizado com novo paisagismo e iluminação cênica. Um espaço kids reformulado com três cenários diferentes para proporcionar experiências sensoriais completas, incluindo uma área com gramado sintético colorido, uma área com areia, uma área com jatos de água.

Entre as novidades de lazer no Embarcadero está o Beach Club revitalizado PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Confira as atrações do Cais Embarcadero

O que já está funcionando

Alameda Por do Sol:

Famiglia Facin

Isoj Nikkei Sushi Bar



Alameda Gourmet:

Deu Crepe

Ô Xiss

Just Cold

Guadalupe

Smashed Burger

Kioske do Pirata

Japesca Temakeria

Parque do Cais:

Anexo/9

Eat Kitchen

Mamma Mia

Fuga Bar

DW

Alegrow

Cachorro Bravo

Larapoc

Água de Coco

Gran Churros Gourmet

Oca Pizza

Açaí Hub

Kawa Bar

Varejo do Embarcadero

Lojas Pompeia

Empório Estância das Oliveiras

Souvenir do Cais

Chilli Beans

Multiverso

Arena Embarcadero

Laghetto Sports Resort

Golden Lake

KTO

Vão abrir