Cais Embarcadero reabre nesta terça-feira com 38 operações

Com diversas novidades para o público, o Cais Embarcadero reabre nesta terça-feira (12). Após 195 dias fechado, o reencontro com público terá novos espaços de lazer e novidades de operação.

evento oficial de reabertura



Entre as novidades de lazer no Embarcadero está o Beach Club revitalizado com novo paisagismo e iluminação cênica. Um espaço kids reformulado com três cenários diferentes para proporcionar experiências sensoriais completas, incluindo uma área com gramado sintético colorido, uma área com areia, uma área com jatos de água. Na sexta-feira (8), em, o governador Eduardo Leite percorreu o Cais ao lado dos administradores do complexo e do prefeito da Capital, Sebastião Melo, e conversou com os lojistas.Entre as novidades de lazer no Embarcadero está o Beach Club revitalizado com novo paisagismo e iluminação cênica. Um espaço kids reformulado com três cenários diferentes para proporcionar experiências sensoriais completas, incluindo uma área com gramado sintético colorido, uma área com areia, uma área com jatos de água.

O novo pet park, para garantir a diversão dos pets que forem visitar o parque. E a praça náutica, instalada com três flutuantes para embarque e desembarque, além de passeios de barco que podem ser contratados no local, com veleiro, lancha e barco pirata.



Após meses de reconstrução, Fabiana Marcon, diretora geral do Cais Embarcadero, afirma que este reencontro com o público é muito esperado. “Foi um período de recuperação e resiliência para muitos de nós. Nestes cinco meses, trabalhamos incansavelmente, em parceria com os empreendedores, lojistas e marcas apoiadoras, para o retorno das operações do Embarcadero. Estamos ansiosos para receber novamente visitantes em nosso parque. Preparando novidades, eventos e muita diversão e lazer para todos os gostos”, afirma.

O Embarcadero funciona de terça a sexta-feira, das 11h às 22h30min e sábado, domingo e feriados das 10h às 22h30min. Segunda-feira o parque está fechado para manutenção.

Confira as atrações: