Quadras do Praia de Belas poderão ser usadas sob agendamento

As quadras de esportes instaladas na área externa do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, que passam a funcionar a partir deste sábado, deverão ser agendadas por aplicativo para uso. O empreendimento disponibilizará os materiais, como raquetes de beach tênis e bolas (inclusive de basquete).

Clientes da XP ou da Visa terão prioridade nos agendamentos, já que as marcas são as patrocinadoras da iniciativa. Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a diretora de marketing e patrocínios do Iguatemi, Renata Zitune, e a diretora-geral do Praia de Belas, Patrícia Sanhudo, detalharam o projeto, concebido antes da enchente.

“Reforça nosso pilar de lazer, entretenimento e conexão do shopping com o entorno”, justifica Renata.

Patrícia explica que os agendamentos devem ser feitos pelo app Iguatemi One, e que cada reserva vale para uma hora. Há, ainda, chuveiros para higienização após as partidas.

O shopping também pretende usar a área para potencializar as ações de seus lojistas. Poderão ocorrer, por exemplo, aulas da academia BodyTech em campanhas especiais, assim como campeonatos da Track&Field.