Rio Grande do Sul registra danos em 57 municípios desde a semana passada

Com o retorno da chuva no Rio Grande do Sul ainda nesta segunda-feira (30), mais quatro municípios registraram algum tipo de dano, totalizando 57 desde o início da semana passada. Segundo a Defesa Civil do Estado, o novo evento climático ocasionou estragos novamente em Pedro Osório e Pelotas, além das cidades de São Vicente do Sul e São Pedro do Sul.



No período de 12 horas, Pedro Osório, na região Sul, registrou 49 mm, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O município registrou o destelhamento em parte de um salão paroquial. Já em Pelotas, na mesma região, os acumulados chegaram a 89 mm ao longo desta terça-feira, com rajadas de ventos de até 51,4 km/, de acordo com dados da Embrapa.

Durante a madrugada, o temporal ocasionou o destelhamento de um galpão, localizado na Colônia de Pescadores Z3, o que afetou o fornecimento de energia ao longo da manhã. O sistema, no entanto, foi restabelecido ao longo do dia. “Tivemos muita chuva que deve chegar ao Arroio Pelotas, no Centro da cidade. Então, estamos monitorando, mas não deve ser semelhante às chuvas da semana passada, quando extravasou”, explica o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Tejada.



Pelotas ainda contabiliza 32 pessoas desabrigadas e oito desalojadas, em decorrência da chuva anterior. Já em São Vicente do Sul, sete casas foram destelhadas. A coordenadoria municipal trabalha na entrega de lonas para as famílias atingidas e verificam a situação das comunidades do interior. São Pedro do Sul também reportou o destelhamento de uma casa, a ocorrência foi atendida pelos Corpo de Bombeiros Militar (CMB).