Camaquã, no Sul do Estado, decreta situação de emergência após temporal

A chuva, acompanhada de granizo, causou estragos nesta quarta-feira (25) em municípios gaúchos, principalmente, da região Sul do Estado. Em Camaquã, uma das cidades mais afetadas, 350 casas foram atingidas, segundo o levantamento prévio. A cidade, que está em situação de emergência, também enviou um ofício solicitando ajuda e recursos ao governo federal.



Os primeiros registros de danos ocorreram ainda durante a madrugada desta quarta-feira, entre 4h e 5h. “O cenário é bem triste, várias casas estão destelhadas e as fachadas de vidro dos comércios estão quebradas. Farmácias, revendas de carros, loja de material de construção”, descreve a moradora Jordana Ribeiro, do bairro Olaria.

LEIA TAMBÉM: Mais de 130 mil clientes da CEEE Equatorial estão sem luz devido aos temporais no RS

Além do comércio, quatro escolas apresentam danos, sendo elas Nadir Medeiros, Cônego Luiz Walter Hanquet, João Goulart e Irmãs Bernardinas. Esta última, conforme a prefeitura, “irá ser construída, praticamente, do zero”.

A chuva da última madrugada também gerou danos à saúde. O Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA), único na cidade, sofreu destelhamentos, mas os atendimentos seguem dentro da normalidade. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) precisou ser realocada.



Segundo a MetSul Meteorologia, uma microexplosão é a provável causa dos danos na cidade. O fenômeno corresponde a uma corrente de vento que se espalha de forma radial ao atingir a superfície. Embora não tenha registros de feridos, os danos são perceptíveis em diversos pontos da cidade, incluindo no interior, onde casas, estufas e galpões foram afetadas.

Interior do município apresenta danos em residências, galpões e estufas Fabricio Bartz/Divulgação/JC

Conforme a prefeitura, tanto o acesso à área rural quanto a comunicação apresentam limitações. Na tarde desta quarta-feira, 133 mil clientes da CEEE Equatorial estão sem energia elétrica no Estado, sendo Camaquã o município mais afetado. O número exato não foi divulgado.

LEIA MAIS: Cidade da Zona Sul do RS apresenta mais da metade da chuva prevista para o mês em 48 horas



Outras cidades da região da Costa Doce também apresentaram queda de granizo ao longo da madrugada, como é o caso de Arambaré, São Lourenço, Pelotas e Rio Grande. De acordo com o coronel Márcio Facin, coordenador da Defesa Civil da Região Sul, o acumulado desde o último domingo (22) passa de 200 milímetros. “Tivemos um aumento significativo no rio Jaguarão, Piratini e o Arroio Grande”, complementa. O último balanço da Defesa Civil contabiliza 26 municípios atingidos no Estado. Ao todo, 95 pessoas estão desabrigadas e outras 54 estão desalojadas.