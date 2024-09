Cidade da Zona Sul do RS apresenta mais da metade da chuva prevista para o mês em 48 horas

As costumeiras chuvas de setembro que atingem o Rio Grande do Sul chegaram com força até a Zona Sul do Estado. Na cidade de Pelotas, entre a noite de domingo (22) e a manhã desta terça-feira (24), choveu 95 mm. Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet/UFPel), a média do mês no município é 136 mm.

Segundo informações da prefeitura do município, há registro de desalojados e desabrigados. Além disso, duas casas ficaram destelhadas. A Defesa Civil já está distribuindo lonas para as famílias. Nas estradas da cidade, há vários pontos com água na pista e acúmulo de água. Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), as aulas dos dias 24 e 25 foram suspensas em função das condições climáticas adversas.

Já em Rio Grande, alguns serviços municipais precisaram ser suspensos. Na localidade da Ilha dos Marinheiros, o posto de atendimento médico não atende nesta terça-feira (24), assim como estão suspensas as aulas de todas as escolas municipais localizadas na Ilha.



Ainda na área da educação, estão suspensas as aulas da EMEF Bento Gonçalves (Vila da Quinta), EMEF Maria da Graça Reis (Barra) e EMEF Peixoto Primo (Cassino). A Secretaria de Município da Educação (SMED) esclarece à população que as direções das escolas possuem autonomia para tomar a decisão de suspender ou manter as atividades nas escolas. Na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), as aulas estão suspensas até o dia 25.

A Sala de Situações da Defesa Civil de Rio Grande acompanha permanentemente o cenário. Segundo dados da Sala, o acumulado de chuvas no município, nas últimas 24 horas, foi de 96,5 mm.



De acordo com o secretário executivo do órgão de proteção, Denis Antiqueira, em relação à precipitação de chuvas no território para a semana há à previsão da formação de dois cenários possíveis. “O primeiro indica até 150mm de chuva nos próximos dias para a região sul do Estado e o segundo modelo, mais conservador, indicando até 300mm de chuva nos próximos dois dias”, explica.



A administração municipal prepara uma reunião no início da tarde desta terça (24) com secretarias municipais e órgãos da cidade para detalhar e discutir o cenário, assim como medidas preventivas e de segurança para a população. Abrigos já estão preparados caso haja necessidade de acolher pessoas. Contudo, de acordo com a Defesa Civil, não há nenhum desabrigado até o momento.