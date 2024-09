Semana será marcada, novamente, por chuva e instabilidades

espalhar por todo o território gaúcho, trazendo preocupação para áreas já fortemente atingidas.



Os modelos meteorológicos indicam que os municípios de Camaquã, Pelotas e Bagé, na Região da Campanha, terão acumulados significados, entre 80 a 100 mm. Os acumulados da semana passada passaram de 200 mm em municípios do Sul do território gaúcho. Os números indicam que este é o maior evento de chuva desde a enchente de maio Após um final de semana de tempo firme na maioria das Regiões do Rio Grande do Sul, a instabilidade retorna ao longo da semana. A chuva, que na semana passada concentrou-se na parte centro-sul do Estado, agora deve se, trazendo preocupação para áreas já fortemente atingidas.Os modelos meteorológicos indicam que os municípios de Camaquã, Pelotas e Bagé, na Região da Campanha, terão. Os acumulados da semana passada passaram de 200 mm em municípios do Sul do território gaúcho. Os números indicam que este é o, segundo a MetSul Meteorologia.

A semana, no entanto, será marcada, novamente, por uma frequência de instabilidades. Uma nova massa de ar quente deve se instalar na região central do Brasil no começo da semana. A partir de quarta-feira (2), uma frente fria se desloca e intensifica as instabilidades, com uma convergência de sistemas meteorológicos”, explica o meteorologista Guilherme Borges, do Climatempo.



Nesta segunda-feira (30), cidades do Sul e da Campanha já registram temporais, o que se repete também na terça-feira (1) em municípios da faixa Leste. Com a chegada da frente fria na quarta, a chuva ocorre em regiões do Centro e Norte do Estado. “A tendência é que o ciclo quente seja quebrado e ocorra uma melhora na reta final da semana”, explica o meteorologista.



A qualidade do ar, considerada moderada em Porto Alegre nos últimos dias, deve apresentar uma piora entre terça e quarta-feira, segundo a plataforma suíça IQAir. “A confluência dos ventos está transportando, novamente, as fumaças. Não será surpresa o Centro Norte e a Região Metropolitana apresentarem fumaças”, argumenta Borges.



O sol aparece entre nuvens ao longo desta segunda-feira devido a presença do ar seco do fim de semana ainda influenciar o tempo. Na segunda-feira, os termômetros variam entre 14 e 31°C em Porto Alegre. Durante a semana, as mínimas e máximas variam entre 15 e 23°C.