Bagé, na Campanha, registra maior granizo em solo brasileiro

No final do mês de setembro, Bagé, na Região Campanha, registrou a queda de um granizo de 14,6 cm de diâmetro - caracterizado como o maior em solo brasileiro. Segundo a Climatempo, o recorde anterior, de 13 cm, havia sido registrado em abril do ano passado também no Rio Grande do Sul, em Barra do Ribeiro.



O monitoramento é realizado, especialmente, a caráter de estudo, segundo o meteorologista Guilherme Borges, da ClimaTempo. Dessa vez, a análise foi realizada por um grupo de meteorologistas vinculados à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o Prevots. “Eles já fazem um monitoramento de tempestades e maiores registros, incluindo o acompanhamento do tamanho dos granizos”, complementa. O objetivo do grupo é conscientizar e preparar a população para lidar com essas tempestades, promovendo a segurança e a resiliência.

A quebra de recorde, no entanto, foi associada a uma tempestade supercélula, que é um tipo de tempestade intensa e rotatória, capaz de produzir granizo de grandes proporções. A supercélula se formou no Uruguai e, ao longo de 25 de setembro de 2024, moveu-se pelo sul do Brasil, provocando granizo gigante em diferentes localidades do Rio Grande do Sul.



O granizo se forma dentro de nuvens de tempestade chamadas cumulonimbus, onde as correntes de ar são tão intensas que levam gotas de água para regiões muito frias da atmosfera, fazendo com que congelem. Essas pedras de gelo, ao subirem e descerem dentro da nuvem, acumulam camadas de gelo até ficarem pesadas demais para serem sustentadas. O tamanho da pedra de granizo depende diretamente da força dessas correntes de ar.