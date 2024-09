Final de semana marca o fim das chuvas e retorno do sol ao Estado

Para esta sexta-feira (27), a frente fria avança entre Santa Catarina e Paraná, e o tempo firma na grande maioria das regiões do interior do Rio Grande do Sul. Por outro lado, na Metade Leste e em parte do Sul, a primeira metade do dia terá predomínio de nuvens e pancadas de chuva de fraca intensidade. Ao contrário dos últimos dias, não há risco de temporais.

Entre a Serra e o Litoral, o dia todo será de muitas nuvens e chance de garoa. A qualidade do ar segue boa em grande parte das regiões. A temperatura permanece amena por todas as áreas. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a mínima é de 17°C e a máxima de 21°C.

O tempo fica úmido com muitas nuvens e possibilidade de chuva leve e fraca na primeira metade da sexta. A tarde será melhor, e o sol pode aparecer em alguns momentos. A temperatura se mantém amena.

O fim de semana será de sol e nuvens com maior oscilação térmica. No sábado, a temperatura mínima fica na casa dos 13°C, enquanto a máxima pode chegar a 26°C. No domingo, a melhora será modesta. A mínima na Capital será de 14°C e a máxima de 29°C.

A chuva deve retornar na segunda-feira para o Sul e Oeste do Estado, talvez chegando até pontos do Centro. Na terça, a precipitação atingirá todas as regiões do Rio Grande do Sul mais uma vez. Não são esperados por ora volumes excessivos. Na segunda metade da semana que vem, a chuva se concentra na Metade Norte do RS.