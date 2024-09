Semana registra maior acúmulo de chuva no RS depois da enchente de maio

101 mm na estação da Zona Sul de Porto Alegre e 106 mm na Zona Leste da cidade. Os acumulados também passam de 200 mm em municípios do Sul do território gaúcho, cidades como Camaquã e Jaguarão decretaram situação de emergência. Os números indicam que este é o maior evento de chuva desde a enchente de maio



Nesta quinta-feira (26), as fortes chuvas ocasionam alagamentos em áreas das zonas Sul e Norte, além da região central da Capital. O nível do Guaíba apresentou elevação e chegou a 2,21 metros, na régua localizada na Usina do Gasômetro. Anterior à chuva, o nível indicava 1,83 metro. Desde o início da semana, a chuva somae 106 mm na Zona Leste da cidade. Os acumulados também passam de 200 mm em municípios do Sul do território gaúcho, cidades como Camaquã e Jaguarão decretaram situação de emergência. Os números indicam que este é o, segundo a MetSul Meteorologia.Nesta quinta-feira (26), as fortes chuvas ocasionam alagamentos em áreas das zonas Sul e Norte, além da região central da Capital. O nível do Guaíba apresentou elevação e chegou a, na régua localizada na Usina do Gasômetro. Anterior à chuva, o nível indicava 1,83 metro.

O último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza 48 municípios afetados, com mais de 16 mil pessoas afetadas. Os principais dados foram registrados em municípios localizados na Costa Doce. Até a manhã de quarta-feira (25), os acumulados em Camaquã chegaram a 319 mm. O município apresentou estragos tanto no comércio quanto em residências, escolas e até mesmo no Hospital Nossa Senhora Aparecida, único da cidade.



Também apresentaram alta quantidade de chuva as cidades de Encruzilhada do Sul, com 227mm, além de 215 mm em Mostardas, 214 mm em São Lourenço do Sul, 207 mm em Pinheiro Machado, 197 mm em Canguçu e 185 mm em Capão do Leão.

Na sexta-feira (27) a frente fria deve se encontrar sobre Santa Catarina, porém ainda com possibilidade de chuvas leves sobre o norte do Rio Grande do Sul e alguma umidade sobre a parte leste, que corresponde a Região Metropolitana de Porto Alegre, o Litoral e a Serra.