Chega a 48 o número de cidades que reportaram danos por temporais no RS

48 municípios em todo o Estado. Os dados são da Defesa Civil Estadual. Nos municípios que relataram danos relacionados às chuvas, foram contabilizados 111 pessoas desabrigadas e 149 desalojadas com um total de 16.166 afetados. Os temporais que atuam sobre o Rio Grande do Sul afetam, nesta quinta-feira (26),.

chegaram a atingir 319mm até a manhã desta quarta-feira em Camaquã, local que está em estado de emergência . Também apresentaram alta quantidade de chuva as cidades de Encruzilhada do Sul, com 227mm, além de 215 mm em Mostardas, 214 mm em São Lourenço do Sul, 207 mm em Pinheiro Machado, 197 mm em Canguçu e 185 mm em Capão do Leão. A precipitação atinge volumes excessivos ao menos desde sábado (21). Segundo a MetSul Meteorologia, volumes desde o início da semana

Em Camaquã, parte da via do km 407 da BR-116, sentido Pelotas, cedeu na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo a Defesa Civil do município, onde o trecho (duplicado) está situado, a pista antiga não suportou o alto volume das águas e foi "cortada praticamente ao meio" por falha na drenagem.

Segundo a Defesa Civil Estadual, ao longo desta quinta-feira, ainda há previsão de mais chuvas e novos temporais. Áreas ao Sul terão diminuição no volume de chuvas, com precipitações pontualmente moderadas, mas que devem diminuir ao longo do dia. Já na Metade Norte, além das chuvas concentradas na região, há ainda previsão de rajadas de vento e queda de granizo.

Confira, abaixo, cidades que comunicaram danos até o momento: