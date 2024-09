67 mil pessoas continuam sem luz no RS; CEEE Equatorial segue trabalhando

Temporal previsto para hoje, agrava os efeitos dos outros dois que já haviam atingido parte do Estado desde quinta-feira passada, dia 19. Na área de concessão da CEEE Equatorial estão 67 mil sem luz, às 12 horas desta quinta-feira. A cidade mais atingida é Camaquã, em decorrência das fortes chuvas, ventos e descargas elétricas de ontem.

Compromissada e solidária com a população, a CEEE Equatorial mantém todo seu efetivo trabalhando de forma ininterrupta e esclarece que a recorrência de temporais em curtos períodos de tempo, gera um grande desafio no atendimento face à toda repriorização que se faz necessária nas atividades pelos novos danos causados à cada evento.Desde a última quinta-feira, dois mil profissionais da CEEE Equatorial estão mobilizados para o atendimento à população nas áreas atingidas. E agora, para esse apoio extraordinário, foram escaladas aproximadamente 100 equipes adicionais.. Também terá o apoio operacional da RGE, Celesc, Coopernorte e Certel.A CEEE, sensível aos problemas causados pela falta de energia reafirma seu compromisso com nós gaúchos e segue totalmente mobilizada priorizando atendimentos críticos (hospitais, postos de saúde, abastecimento de água, segurança pública) e reforça que a população se mantenha afastada caso se depare com fios e cabos ao solo enquanto comunica a empresa pelos nossos canais de atendimento: