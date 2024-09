Defesa Civil alerta para temporais no Estado nos próximos dias

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para possibilidade de chuvas fortes na Capital, cenário que já aflige o interior do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (19).

A previsão é de acumulados de chuva de até 35mm e rajadas de ventos entre 40km/h e 60km/h na capital gaúcha. O período de alerta segue em vigor até às 21h de sexta-feira (20). Alertas similares também foram expedidos para o restante do Estado, com acumulados de 40 a 70 mm/dia em várias regiões do RS.

Em Porto Alegre, a chuva abrange risco de elevação em arroios, com possibilidade de extravasamentos, além de alagamentos pontuais no perímetro urbano. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, explicou, em coletiva de imprensa, que os órgãos competente terão reunião às 16h para tratar do assunto. Também estarão de plantão no período a Defesa Civil Municipal e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos governamentais e instituições parceiras.

Em caso de auxílio, a prefeitura recomenda que entre em contato com a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Chuvas no restante do Estado

Chuvas fortes e temporais já afetam, nesta quinta-feira, o Noroeste, Missões, Centro, Campanha, Sul, Costa Doce, Vales e Região Metropolitana do Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil Estadual. Conforme o comunicado, são previstas, na fronteira com o Uruguai e Oeste gaúcho, tempestades intensas com descargas elétricas, granizo e ventos fortes de 70 a 90 km/h, podendo ultrapassar 100 km/h isoladamente.

À noite, as tempestades se espalham pela Campanha, Centro-Oeste, Missões e Noroeste gaúcho, trazendo 40 a 70 mm/dia, e 10 a 25 mm/dia na região Sul, Missões, Centro e Costa Doce.

Na madrugada e manhã de sexta-feira (20), a frente fria avança, segundo o comunicado, para a metade Norte, Centro e Região Metropolitana de Porto Alegre. À tarde, as chuvas moderadas persistem no Noroeste, Norte e Nordeste, onde terão chuvas de 35 mm/dia. No restante das regiões serão 20 mm/dia. Ventos de 40 a 60 km/h permanecem em grande parte do Estado.

Segundo comunicado emitido pelo governador Eduardo Leite, as chuvas começaram a avançar sobre o Oeste gaúcho durante a manhã de quinta-feira (19), e devem avançar e chegar à Região Metropolitana no fim da tarde. O clima não apresenta riscos riscos de enchentes e alagamentos.

A Defesa Civil Estadual, em contrapartida, também emitiu comunicado alerta hidrológico, que indica o risco de elevação dos níveis em arroios e rios menores, que podem transbordar, além de possíveis alagamentos em áreas urbanas. Esses problemas são mais prováveis em locais onde as chuvas forem intensas e concentradas em curto período.

O tempo só deve melhorar no sábado (21). Ainda sim, há possibilidade de chuviscos no Norte e Noroeste à tarde, e ventos na metade sul, entre 40 e 50 km/h.