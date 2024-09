Seca e altas temperaturas favorecem queimadas e impactam mudanças climáticas

seca, altas temperaturas, baixa umidade e vento compõem o cenário propício para a propagação de incêndios florestais como os que estão atingindo o Brasil há várias semanas. Tal paisagem descreve o que se aponta como uma das consequências das mudanças climáticas a nível global: ondas de calor extremo são muito mais prováveis de acontecer devido ao aumento da temperatura média do planeta. Daí surge um looping que tem até nome: o "ciclo de feedback incêndio-clima" Global Forest Watch World Resources Institute A combinação decompõem o cenário propício para acomo os que estão atingindo o Brasil há várias semanas. Tal paisagem descreve o que se aponta como uma das consequências dasa nível global: ondas de calor extremo são muito mais prováveis de acontecer devido ao aumento da temperatura média do planeta. Daí surge um looping que tem até nome: o, definido em artigo dapublicado pela

"Os incêndios são apenas uma parte de um sistema de feedback climático de várias partes - todos os quais estão piorando, alimentando mudanças climáticas mais rápidas. O aumento das emissões globais leva a temperaturas mais altas, que então criam condições mais secas e propensas a incêndios. Com mais incêndios, vêm mais emissões, perpetuando todo o ciclo", diz o documento, originalmente divulgado em 2022 e atualizado em agosto deste ano para refletir os dados mais recentes da perda global de vegetação em decorrência de queimadas.

No caso brasileiro, é importante ter em mente que o fenômeno climático El Niño, que vigorou de meados do ano passado até o inverno deste ano, provoca reações climáticas distintas no continente. Enquanto no Sul do Brasil causa chuvas em excesso, no restante do País é responsável por reduzir a precipitação. De acordo com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não enfrentam seca extrema atualmente.

E, se por um lado a condição climática facilita a expansão do fogo, a origem ainda está sob investigação - e há suspeita de crime. Na sexta-feira passada, em entrevista ao canal Globo News, o delegado Humberto Freire de Barros, diretor de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, disse que parte das queimadas registradas no país, especialmente entre agosto e setembro, pode ter sido causada por ações coordenadas - a investigação preliminar aponta para a realização de incêndios simultâneos.

O planeta tem vivenciado situações que evidenciam as mudanças climáticas como um problema real e atual. Cumprir acordos globais para a redução das emissões é urgente. O caminho para isso começa na mitigação dos impactos e na prevenção aos desastres.