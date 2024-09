Calor no fim do inverno é comum, mas intensidade está maior neste ano

Fenômenos climáticos mais frequentes e com maior intensidade: de maneira simples, é uma forma de explicar as mudanças climáticas. E é o que se identifica na onda de calor que estamos enfrentando de norte a sul do Brasil nas últimas semanas.

Comum para a época do ano, o calor no fim do inverno deste ano se destaca pelas temperaturas ainda mais altas, por estar se prolongando no tempo e pela abrangência. "Não que fosse esperado, mas não é novo, e nos últimos dois anos se acentuou", pondera o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet.

Parte da explicação está no aquecimento do Oceano Atlântico, o que tem feito com que as chuvas fiquem mais concentradas na costa norte do Brasil. Com isso, a precipitação é baixa no sul da Amazônia e no centro do País, além de atrasar o início da estação chuvosa na região. "Isso também costuma acontecer, só que este ano está mais intenso e respondendo o reflexo global das temperaturas médias do planeta", aponta Schneider.

Ou seja, as temperaturas acima da média e a baixa umidade do ar não são causadas pelas queimadas que atingem as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Já a duração prolongada, a dificuldade no combate ao fogo e a dispersão da fumaça pelo País são consequência da condição climática.

"A fumaça está acontecendo pela abrangência da onda de calor. Com o vento quente da Amazônia soprando ao sul, está trazendo a fumaça. Mas não é ela a responsável pelo calor", explica o meteorologista. Essa poluição e a qualidade do ar piora quando no local tem pouco vento, segue Schneider. "Isso forma um 'tampão' da alta pressão atmosférica que não deixa o ar subir e fica aprisionado".

Em partes isso justifica o sol avermelhado que tem sido observado no início da manhã e ao fim da tarde: "quanto mais poluição e mais impurezas no ar, maior o comprimento de onda que o caminho da luz tem que atingir". Schneider complementa que o sol vermelho está associado com períodos secos e com alta poluição, ou seja, não acontece somente quando há queimadas.

Também não há relação direta entre a condição atual e o El Niño, que foi responsável pelo excesso de chuva que teve início na primavera passada e seu ápice no outono deste ano no Rio Grande do Sul. No restante do País, o fenômeno causa escassez de chuvas. Conforme Schneider, desde o meio deste ano o Oceano Pacífico está em condição de neutralidade com tendência de resfriamento, propício para a formação de um La Niña.

Os gaúchos podem esperar o fim de setembro e parte de outubro mais úmido, com frentes frias e instabilidade. O final da primavera e o verão, sob influência da La Niña, tendem a ser mais secos.