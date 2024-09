Os anos mais quentes da história

Todos os anos entre 2015 e 2023 alcançaram a marca de serem os mais quentes já registrados na história do planeta. O ápice do calor foi em 2023, com 1,45º C acima da média registrada antes da era industrial - muito perto da meta prevista no Acordo de Paris de manter o aquecimento em no máximo 1,5 ºC até o fim do século.