Saiba quando o ar de Porto Alegre voltará a sua qualidade normal

os porto-alegrenses começaram a sentir os efeitos negativos que esta poluição traz quando tudo isso irá passar e se será possível voltar a normalidade? A partir do momento em que a fumaça proveniente das queimadas que ocorrem em diversas regiões do País se espalhou até a Capital,. A medida que o tempo passa e o clima não melhora, a ansiedade por uma resposta aumenta e começa a se perguntar

Quem traz essa resposta é a meteorologista da MetSul, Estael Sias. De acordo com a especialista, a chuva fará uma limpeza na atmosfera trazendo o retorno da qualidade do ar a sua normalidade no final de semana. Entretanto, a boa notícia não terá longa duração, já que essa melhora será temporária.

Isso porque, segundo Estael, entre terça (17) e quarta-feira (18) a fumaça retorna ao território gaúcho com grande intensidade.

Quando isso chegará ao fim?

"Enquanto as queimadas em todo o território do Brasil não cessarem por completo, ainda falaremos muito de fumaça. O vento é quem determina para onde essa fumaça vai. Enquanto existir vento norte, ela irá retornar ao Rio Grande do Sul", descreve a meteorologista.

O uso de mascará é necessário?

Marcelo Coelho, agente de fiscalização da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, vê com bons olhos a utilização da mascará, mas que a mesma não é estritamente necessária, tendo em vista o nível de poluentes presentes no ar nesta quinta (12).

Durante os próximos dias, as recomendações são as mesmas com ênfase na importância no consumo de água. Além disso, as pessoas devem evitar abrir as janelas, fazer exercícios ao ar livre e, em casos de sintomas mais persistentes, precisam procurar um médico.