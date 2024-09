Porto-alegrenses começam a usar máscaras para conter os efeitos da fumaça

Os moradores de Porto Alegre já começaram a sentir os efeitos negativos provenientes da fumaça vinda das queimadas que ocorrem em diversas regiões do País. Na manhã desta quarta-feira (11), era possível visualizar diversas pessoas que aderiram ao uso da proteção para evitar o contato com o ar caminhando pelas ruas.

Em sua grande maioria, eram pessoas de mais idade que alegavam sentir falta de ar, tosse e dificuldade de respirar. É o caso de Júlio Cesar Azeredo, que estava dando um passeio na Redenção acompanhado de sua cachorra. "Comecei a usar máscara ontem de tarde. Estava sentindo uma dificuldade de respirar mas não sabia o porquê. Então resolvi pesquisar e entendi que se tratava da fumaça e da poluição do ar", descreve o aposentado.

Azeredo conta que há dias estava intrigado com a coloração que o sol estava apresentando. "No começo achei muito bonito, depois me caiu a ficha de aquela beleza era, na verdade, algo prejudicial", afirma.

A situação se repetia com Vera Freitas. Com pressa, percorria a avenida João Pessoa com seu rosto parcialmente coberto pela tradicional mascará branca, muito comum nas farmácias. "Não estava usando, porém comecei a utilizar justamente por conta da falta de ar que estava sentindo. Acredito que ela voltará a fazer parte da nossa rotina por um tempo", conta.

Recomendações para população

As orientações são do Ministério da Saúde e estão disseminadas em todo o Brasil, por causa das queimadas em diversos pontos do País.

Recomendações para pessoas em geral

• Se tiver sintomas respiratórios, busque atendimento médico o mais rápido possível;

• Beber mais água e líquidos para manter o aparelho respiratório úmido e mais protegido;

• Se possível, ficar menos tempo em ambiente aberto, durante o dia ou à noite;

• Manter portas e janelas fechadas, para diminuir a entrada da poluição externa no ambiente;

• Evitar atividades em ambiente aberto enquanto durar o período crítico de contaminação do ar pela fumaça.



Recomendações a pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e imunológicos



• Manter ao alcance os medicamentos indicados pelo médico, para uso em crises agudas;

• Buscar imediatamente atendimento médico se apresentar sinais ou sintomas de piora das condições de saúde após exposição à fumaça;

• Consultar o médico sobre a necessidade de mudar o seu tratamento.