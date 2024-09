São Paulo apresenta a pior qualidade de ar do mundo pelo segundo dia seguido

A qualidade do ar em São Paulo às 8h desta terça-feira (10) foi a pior pelo segundo dia consecutivo entre 120 cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. Na segunda, a capital paulista já tinha alcançado a posição. A lista só inclui grandes cidades.

A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade o ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

Com registro de 158 no índice usado pelo site, a capital paulista superou Kinshasa, na República Democrática do Congo (140), e Dubai, nos Emirados Árabes (135). Completam a lista das cinco cidades com o ar mais poluído: Delhi, na Índia (112), e Jerusalém, em Israel (104).

A qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta terça-feira. Esse é um nível acima do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, segundo o órgão. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da estiagem e ventos fracos, acrescenta.

Nessa classificação, de acordo com a Cetesb, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre.

Outra mudança no cenário nos últimos dias pode ser vista no céu. A cor avermelhada do sol mudou em todo o País. A grande quantidade de fumaça fez com que o astro rei apresente colorações em laranja e vermelho. Isso ocorre por causa do efeito do número excessivo de materiais como o carbono particulado em suspensão na atmosfera, causado pelas queimadas no Norte brasileiro, impedindo a passagem integral dos raios solares.