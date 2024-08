Municípios do RS reportaram danos com as chuvas na madrugada desta quinta-feira

Os municípios de Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado e Piratini reportaram danos devido a fortes tempestades na madrugada desta quinta-feira (22). Os dados, fornecidos pela Defesa Civil do Estado, relatam ventos de 40 a 54 km/h, fortes chuvas e alagamentos, além de ao menos 30 pessoas afetadas.

O município de Encruzilhada do Sul registrou ventos de 40 a 45 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda, segundo o órgão estadual, oito residências reportaram danos, com cerca de 30 pessoas afetadas nas localidades de Val do Prestes e Arranjo. Também ocorreram destelhamentos e quedas de árvores, sendo que equipes do município ainda estão realizando levantamento dos danos.

Em Canguçu, por sua vez, foi reportado ventos de 54 km/h. As residências, segundo relatos, foram afetadas na localidade do 3° Distrito. Também foram reportados danos em uma escola municipal. A estrutura apresentou destelhamento parcial, que fez com que a água entrasse em salas e corredores. O levantamento dos danos, por parte do município, também está em curso.

A cidade de Pinheiro Machado também relatou chuvas intensas, e registra localidades inacessíveis devido à chuva.

Piratini também foi um município que reportou danos. Este, de acordo com a Defesa Civil Municipal, teve pontes submersas com as águas e segue sem acesso a diversas localidades rurais. O órgão municipal aguarda a baixa das águas para verificar detalhadamente se houve danos.

Nova tempestade no RS

O Inmet comunicou, no portal do órgão, aviso de novos temporais, entre às 18h de quinta-feira e 10h de sexta-feira (23), para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo para grande parte do Estado. Também inclui risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Nenhum dos quatro municípios está listado no aviso.

O comunicado abrange as regiões de Serrana, do sul e oeste catarinense, a Região Metropolitana de Porto Alegre, o centro oriental e ocidental do Rio Grande do Sul e a região sudoeste do RS. Também estão incluídos o Centro-sul e o oeste paranaense.