Frente fria avança e traz risco de temporais no Rio Grande do Sul

A instabilidade forma uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul ao longo do dia. A MetSul Meteorologia adverte para o elevado risco de tempestades por conta do grande contraste térmico sobre o território gaúcho. A corrente de jato de baixos níveis que atua de forma intensa na Metade Norte segue gerando forte abafamento e temperaturas ao redor dos 30°C inclusive pela manhã.

Em contrapartida chove desde cedo no Sul e Oeste com muitos raios. Entre a tarde e a noite, a chuva avança pela área central e Noroeste e alcança a divisa com Santa Catarina na madrugada desta sexta-feira. O volume de precipitação será irregular, com tendência de maior acumulado próximo à fronteira com o Uruguai nesta quinta-feira (22). Nessas áreas a projeção indica entre 50 e 100 mm em poucas horas. Há risco de vendavais e granizo isolado.

Já na Capital e Região Metropolitana, em grande parte do dia, o abafamento predomina sob influência do vento Norte. À tarde, as nuvens aumentam por conta da aproximação de uma frente fria e pancadas isoladas de chuva poderão ocorrer, com chance de temporais. Entre a madrugada e o turno da manhã de amanhã, a chuva avança forte e com maior risco de tempestades. Ao longo da sexta o tempo seguirá instável e a temperatura despenca com sensação de frio.