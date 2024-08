Defesa Civil de Porto Alegre emite alerta de temporais entre quinta e sexta-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo de risco de temporais na capital gaúcha a partir das 12h desta quinta-feira (22). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer chuvas com até 100 mm/dia, ventos entre 60 km/h e 100 km/h e queda de granizo. O alerta da Defesa Municipal é válido até as 10h de sexta-feira (23). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Em decorrência das fortes chuvas, há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos. Segundo a prefeitura, a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), composta por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.



A Defesa Civil orienta que a população observe alterações nas encostas e, caso necessário, busque auxílio e abrigo em local seguro. As pessoas devem evitar áreas alagadas e com chance de deslizamentos durante o período do alerta.



Interior do RS pode ter chuva forte em várias regiões

entre as 12h e 18h desta quinta, há possibilidade de chuvas intensas com 50mm/dia até 100mm/dia, trovoadas e rajadas vento entre 70km/h e 10km/h em áreas isoladas do Estado, exceto a fronteira Oeste, parte da Campanha, Sul, parte do Norte e do Nordeste. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (22) com temporais em várias regiões. Segundo o Inmet,, trovoadas e rajadas vento entre 70km/h e 10km/h em áreas isoladas do Estado, exceto a fronteira Oeste, parte da Campanha, Sul, parte do Norte e do Nordeste.

A partir das 18h desta quinta-feira, até às 10h de sexta-feira (23/ permanecem as mesmas condições meteorológicas em áreas isoladas do Noroeste, Norte, Nordeste e parte do Centro do Rio Grande do Sul, Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul de Santa Catarina e Sudoeste e parte do Oeste do Paraná.