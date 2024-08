Audiência sobre moradores de áreas de risco na Região das Ilhas acontece neste sábado

No próximo sábado (24), acontece a segunda audiência pública para tratar da situação dos moradores que vivem em áreas de risco na Ilha Grande dos Marinheiros e na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. O encontro está previsto para às 8h, no Salão Nobre do prédio 1 da Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCSPA), com a participação dos moradores das ilhas.



O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) participa da audiência com o intuito de buscar soluções para a questão habitacional nas ilhas, no âmbito da ação civil pública ajuizada, que trata da regularização fundiária da Unidade de Conservação do Delta do Jacuí.

Segundo a promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Annelise Monteiro Steigleder, o objetivo da audiência é ouvir as comunidades e entender as demandas habitacionais das famílias, que foram bastante afetadas pela enchente em maio deste ano. “Saber, por exemplo, se estão conseguindo acessar programas habitacionais, como o da Compra Assistida, do governo federal, criado para ajudar pessoas que perderam as casas a encontrar um novo endereço”, complementa.



Além de Annelise, devem participar da reunião outros promotores que estiveram presentes durante a primeira audiência pública sobre o tema, em 17 de agosto. Nesta segunda audiência, o MP-RS será representado pelas promotoras de Justiça Annelise Steigleder e Martha Weiss Jung, da Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística de Porto Alegre.