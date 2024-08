Moradores da Região das Ilhas de Porto Alegre realizam protesto por falta de auxílio

Severamente atingidos pela enchente de maio, moradores da Região das Ilhas de Porto Alegre realizarão uma passeata em protesto contra a falta de coordenação entre frentes governamentais no auxílio às vítimas da tragédia climática. O ato tem previsão de início para as 11h desta sexta-feira (16), saindo do antigo posto do ICM e, pela avenida Castelo Branco, se encaminhará para o Centro Administrativo da Capital.

Os organizadores da passeata citam um "empurra-empurra" entre os governos federal, estadual e municipal, além do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). "O nosso pedido nessa manifestação é que o prefeito tome partido e pelo menos resolva isso", comenta Fernanda Farias, da Comissão dos Moradores das Ilhas, que lembra também do descaso recorrente com a região: desde setembro de 2023, casas são atingidas pelas águas do Guaíba, que na cheia de maio alcançaram os telhados de praticamente todos os habitantes do Arquipélago, mas outros bairros — que, em grande parte, enfrentaram esse tipo de situação pela primeira vez em 2024 — receberam prioridade na ajuda.

Uma das reivindicações é a disponibilização do Compra Assistida, programa do governo federal, a todos os moradores afetados pela enchente — a determinação, pelo menos num primeiro momento, é que apenas pessoas que resgataram o Auxílio Reconstrução, outro benefício, poderiam ser contempladas. Fernanda cita ainda problemas no cruzamento de dados feito pelo Demhab, que misturou informações de diferentes indivíduos, e espera que haja uma "resposta firme e conclusiva do prefeito em relação a pressionar e cobrar o Demhab para que ele trabalhe de uma maneira certa".