Porto Alegre segue com temperaturas baixas na próxima semana

Nos próximos dias, Porto Alegre deve enfrentar uma queda significativa nas temperaturas, com dias marcados por frio intenso. A partir de segunda-feira (12), os termômetros na capital gaúcha devem registrar mínimas em torno de 8°C, enquanto as máximas não devem superar os 14°C. Ventos moderados estão previstos, contribuindo para a sensação térmica ainda mais baixa.

• LEIA TAMBÉM: Dia dos Pais é marcado por frio intenso no Rio Grande do Sul



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, na terça-feira (13), a cidade poderá enfrentar uma madrugada gelada, com temperaturas caindo para 6°C, e a máxima do dia não deve passar dos 12°C. A umidade relativa do ar continuará elevada, variando entre 50% e 90%, e os ventos devem permanecer fracos, intensificando a sensação de frio.

Já na quarta-feira (14), Porto Alegre deve viver o dia mais frio da semana, com mínimas podendo atingir 3°C. As máximas, no entanto, tendem a apresentar uma leve elevação, chegando a 16°C durante o período da tarde.



A partir de quinta-feira (15), as previsões indicam uma gradual elevação nas temperaturas, com máximas que podem alcançar os 21°C. O vento tende a diminuir de intensidade, e o céu deve apresentar pouca nebulosidade, o que favorece uma leve sensação de conforto térmico.