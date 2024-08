Dia dos Pais é marcado por frio intenso no Rio Grande do Sul

O domingo de Dia dos Pais (11) começou com temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, os termômetros registraram 7°C ao amanhecer. Já em Vacaria, localizada na região nordeste do Estado, as temperaturas despencaram, atingindo -1ºC durante a madrugada. Na cidade de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, os termômetros marcaram 0,6ºC.Apesar do frio intenso, o tempo se mantém estável em todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre terá um dia de sol entre nuvens, com as temperaturas máximas não ultrapassando os 17°C.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a chegada de uma nova massa de ar frio ao sul do país no final do dia. Com isso, as temperaturas devem permanecer baixas até quarta-feira (14), reforçando a sensação de inverno rigoroso na região.