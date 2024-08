Quaraí registra temperatura mais baixa do Estado, neste sábado, com -1,2º C

O Rio Grande do Sul registrou, neste sábado (10 de agosto), temperatura mínima na cidade de Quaraí, com os termômetros registrando -1,2ºC. Em Porto Alegre, o amanhecer foi gelado, com mínima de 9ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária. As máximas hoje não devem ultrapassar os 13ºC.

O Inmet também registrou temperatura baixas em São José dos Ausentes com mínima de 1,6ºC, em Santiago, 1,7ºC, Alegrete, 2,5ºC, em Erechim, 2,5ºC, em Tupanciretã, Vacaria e em São Luiz Gonzaga, 3,3º C e em Cambará do Sul e Uruguaiana, 3,5º C. Em Gramado, na serra gaúcha, local onde ocorre, o 52º Festival de Cinema, a temperatura mínimas, neste sábado, ficou na casa dos 5ºC e não deve passar dos 13º C.

Devido à forte massa de ar de origem polar vinda da Argentina, já era previsto um final de semana com queda drástica de temperatura e predomínio do frio, com mínimas abaixo dos 5ºC na maior parte do Rio Grande do Sul. No domingo, em Porto Alegre, o amanhecer também deve ficar entre os 9º C e no período da tarde, ao redor dos 15º C. A diferença de hoje para domingo é que o dia será mais aberto, ou seja, com a diminuição das nuvens e com maior predomínio do sol.

A meteorologista do Inmet, Andrea Ramos explica que apesar da expectativa de neve, em regiões de maior altitude do Estado, não há confirmação oficial do fenômeno. “Eu recebi, porém, um vídeo encaminhado por uma pessoa que está em Gramado, e as imagens mostram algo semelhante com a precipitação de neve, mas o Inmet não confirma essa possibilidade”, explica. “O que pode ter ocorrido é uma precipitação invernal, chuva congelada ou seja, quando a água congela”, acrescenta.

De acordo com a meteorologista, a quantidade de nuvens sobre a Região Metropolitana ainda está associada à influência da frente fria, que se desloca e já está sobre o oceano, mas, mesmo assim, contribui para que o dia permaneça frio e com pouca presença de sol. Neste período, o vento tende a ajudar a dispersar as nuvens.

Já as temperaturas não vão aumentar nesta tarde no Rio Grande do Sul. Neste domingo, as temperaturas também não deverão se elevar e essa condição deve permanecer até a próxima terça-feira, 13 de agosto, em todo o Estado.

Andrea Ramos explica que a onda de frio, formada com ar seco, deve perder um pouco de sua intensidade neste domingo, sendo que essa combinação favorece também a formação de geada na região serrana, em Uruguaiana e no Sul do Estado neste domingo. Há possibilidade de geada também para Porto Alegre e Região Metropolitana.