Onda de frio se intensificará em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias

O frio intenso que se instalou no Rio Grande desde o final do mês passado, está longe de dar trégua aos gaúchos. Aliás, conforme a MetSul Meteorologia, a tendência é que os dias mais gelados deste inverno ainda estejam por vir. Isso ocorre pois o padrão da chamada Oscilação Antártica tem favorecido sucessivas incursões de ar polar no Cone Sul da América, afetando a Argentina e o Sul do Brasil, o que vai se manter no curto prazo.

Neste final de semana, por exemplo, um reforço desse ar vindo do país vizinho deve esfriar ainda mais o território gaúcho, com as temperaturas mínimas voltando a ficar abaixo do 0°C em diversas áreas do Oeste e Sul do Estado. Além disso, em grande parte das regiões, o tempo será menor que 5°C.

Antes, nesta sexta-feira, o sol voltará a aparecer no Estado, com maior nebulosidade apenas em parte do Nordeste e do Leste, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Já entre sábado e domingo, a instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul devido a um novo centro de baixa pressão atmosférica. O tempo tende a firmar a partir de meados da próxima semana, com expectativa de gradual aquecimento.