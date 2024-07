Trecho do vão móvel da ponte do Guaíba fechará por dois meses

Quem precisa usar a ponte do Guaíba para acessar Porto Alegre ou outras cidades deve ficar atento às mudanças no trânsito. O vão móvel passará por reformas e o trecho no sentido Eldorado do Sul-Capital ficará fechado por dois meses.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da CCR Via Sul, concessionária que administra a via. Desde a última quarta-feira (10), a CCR ViaSul tem trabalhado na manutenção da estrutura da ponte entre os kms 96 e 98 da Freeway.

"Dessa forma, com a evolução das ações, está previsto o bloqueio total do tráfego pela pista Leste (sentido litoral) já a partir de segunda (15). A interdição será feita 24 horas por dia durante cerca de dois meses", informa a empresa.

Ponte do Guaíba recebe reforço da estrutura, revitalização do pavimento e implantação de nova sinalização. CCR/Divulgação/JC

Posteriormente, com a conclusão das obras na primeira etapa, o bloqueio será implantado na pista contrária, no lado Oeste (sentido Capital-Eldorado do Sul). Da mesma forma, com interdição 24 horas pelo mesmo período de dois meses.



"Assim, ao longo dos quatro meses previstos para a finalização das ações, o tráfego irá operar em sistema de contrafluxo pela pista contrária à da execução das obras", complementa a nota da CCR Via Sul.



Entre os serviços a serem realizados pela concessionária estão o reforço da estrutura, revitalização do pavimento e implantação de nova sinalização. A concessionária reforça, também, para que os motoristas fiquem atentos aos bloqueios que serão implantados nos dispositivos de acesso ao vão móvel.

Haverá interdição de uma das faixas na alça pela avenida Castello Branco, bem como na alça pela BR-116. Também umas das faixas será fechada no acesso pela Freeway.