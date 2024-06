JC Te Lembra: rodoviária de Porto Alegre, antecipação de precatórios e auxílio financeiro

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Rodoviária de Porto Alegre expandiu horário de funcionamento . Com a medida, foram liberados ao menos 19 novos horários de embarque saindo da Capital em direção ao interior do Rio Grande do Sul e viagens com destino para outros estados brasileiros. Ainda funcionando com cerca de 60% de sua capacidade operacional e em espaço restrito, a. Com a medida, foram liberados ao menos 19 novos horários de embarque saindo da Capital em direção ao interior do Rio Grande do Sul e viagens com destino para outros estados brasileiros.

Trensurb revisou suas projeções Já ae, agora, a estimativa é de que os trens só voltarão a ter embarque e desembarque na Capital em cinco meses, no fim de novembro.

17 mil empresas gaúchas se cadastraram para participar do Programa Emergencial de Apoio Financeiro De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de, que irá pagar duas parcelas no valor de um salário mínimo.

Rio Grande do Sul registra saldo negativo de vagas de trabalho As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio refletiram na geração de empregos do Estado. Pela primeira vez no ano,, com queda de 22 mil empregos em maio e 358 municípios gaúchos em saldo negativo.

pede a extinção da dívida de R$ 100 bilhões pagamento de precatórios no valor de R$ 5 bilhões A União e o governo do Rio Grande do Sul não chegaram a um acordo sobre a ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quedo Estado. Mas houve acordo para o ressarcimento do ICMS referente a 2022 e antecipação do, que seria pago apenas em 2025, para julho deste ano.

descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal O Supremo Tribunal Federal formou maioria para. Pessoas flagradas com até 40 gramas da substância não estarão cometendo um delito penal, mas sim um ato ilícito sujeito a sanções administrativas.