Trensurb só deve voltar a operar em Porto Alegre no final de novembro

A Trensurb revisou suas projeções de quando o sistema de trens urbanos deverá voltar a operar em Porto Alegre. A estimativa agora é de que os vagões só voltarão a ter embarque e desembarque na capital gaúcha daqui a 150 dias, ou seja, em cinco meses. Assim, quem utiliza o trensurb para se deslocar das cidades de região Metropolitana para Porto Alegre ou vice versa, terá de esperar até o final de novembro.

De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a previsão inicial, dada no início do mês, de que o sistema poderia voltar a operar até a Estação Farrapos até o fim de junho não se concretizou. O motivo está no fato de que apenas três das cinco subestações de energia de tração estão em funcionamento.

Conforme a companhia, as outras duas foram alagadas durante a enchente e vão necessitar de substituição de boa parte dos equipamentos, o que impossibilita a ampliação do trecho atualmente em operação.

Em razão disso, para que as subestações sejam recuperadas possibilitando a ampliação da operação, são necessários pelo menos 150 dias.

Atualmente, o trensurb faz o trajeto entre Novo Hamburgo e a Estação Mathias Velho, em Canoas. Antes da estação Anchieta – a primeira de Porto Alegre no sentido de quem chega na cidade – existem outras três estações ainda em Canoas: Canoas, Fátima e Niterói. Para essas, a previsão também é de 150 dias para o retorno.

Desde segunda-feira (24), a operação emergencial dos trens está com intervalo entre partidas de 18 minutos, funcionando das 6h às 21h sem cobrança de passagem até o momento.