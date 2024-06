Julho será de frio intenso no Rio Grande do Sul, com possibilidade de temperaturas negativas

Após uma sequência de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, com marcas acima da média para o período de junho, o território gaúcho deve enfrentar um rigoroso frio entre os próximos 10 a 15 dias, podendo chegar a temperaturas negativas, em função, entre outros fatores, da entrada de massas de ar polar na região. Nesta quarta-feira (26) o clima é de inverno, com chuva, garoa, vento e frio, sobretudo nas regiões da Serra e Litoral Norte, de acordo com previsões da MetSul Meteorologia.

Já na quinta-feira (27) espera-se chuva, porém, sem intensidade. A precipitação deve ficar entre 10mm a 30mm na maioria dos municípios. Localidades como na Serra podem enfrentar entre 30mm a 50mm e marcas isoladamente superiores.

A temperatura à tarde também deve variar entre 12ºC e 15ºC, enquanto as áreas de maior altitude devem ter marcas de menos de 10ºC em diversos municípios.

O ar mais seco impulsionado por um ciclone extratropical deve trazer muito frio a partir desta quinta-feira (27), com clima de inverno se instalando no Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, a temperatura deve ser mais baixa no Oeste, no Noroeste e no Norte do RS, onde a atmosfera estará mais seca.

Já a partir dos próximos dias, conforme projeta a meteorologista do MetSul, Estael Sias, as menores marcas devem se projetar nas manhãs de domingo (30) e segunda-feira (01), nos Campos de Cima da Serra e no Sul Catarinense. "Marcas abaixo de zero no domingo em várias regiões e na segunda-feira também", explica. Segundo ela, o RS terá as menores marcas do ano até agora. Ela, ressalta, no entanto, que ainda é precoce dizer exatamente quais marcas a temperatura deve atingir. Mesmo assim, projeta algo entre 2ºC a 4ºC negativos. Ainda, o ar seco e baixa umidade associado a vento calmo e temperatura muito baixa pode ocasionar geada ampla e generalizada nesse período.

Uma das causas para, nos próximos períodos, a temperatura ser mais fria é o comportamento da chamada Oscilação Antártica. Em junho, o Estado teve temperaturas muito acima da média, em que ela estava em valores positivos. Agora, deve sofrer um declínio com valores negativos, o que favorece a entrada de ar frio na região do Sul.

A Oscilação Antártica é um índice de variabilidade relacionado ao cinturão de ventos ao redor da Antártida, que impacta na entrada de massas de ar em diversas regiões, conforme sua contração e expansão. Segundo Estael, quando esse cinturarão enfraquece, com índice negativo, "as massas de ar polar conseguem sair daquela região e avançam até latitudes médias, chegando ao RS".

Com isso, o ar frio represado no Sul do continente, com temperatura excepcionalmente baixa nas últimas semanas na Patagônia da Argentina e no Sul do Chile vai finalmente conseguir avançar até o Brasil com dias gelados neste final de junho e no começo de julho.