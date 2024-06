Área de desabamento de terra em Nova Santa Rita permanece monitorada

Pelo menos nos próximos 10 dias, a Defesa Civil de Nova Santa Rita manterá o monitoramento na área em que ocorreu deslizamento de terra no município na última sexta-feira (21). O bairro afetado foi o Berto Círio e atingiu 21 residências, sendo que sete foram interditadas totalmente, uma parcialmente e 13 delas foram declaradas em área de risco pela Defesa Civil.De acordo com José Murilo, coordenador da Defesa Civil, outras áreas de Nova Santa Rita não apresentam problemas. Ele explica que a equipe continuará visitando o bairro Berto Círio nos próximos dias, principalmente, por causa das chuvas que não param de cair no Rio Grande do Sul. O local do deslizamento de terra, segundo ele, vai permanecer isolado para evitar acidentes, uma vez que o solo está encharcado e propício para que ocorram deslizamentos. Na última sexta-feira, bombeiros e engenheiros da prefeitura correram até o local para socorrer as pessoas e tomar providências. Conforme o engenheiro e fiscal de obras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Nicolas Melo Bortoluzzi, o quarteirão lindeiro ao barranco entre as ruas Padre Eugênio Mess e a rua L está em situação de risco. No beco 2, é a parte mais crítica, conforme o profissional.“Ali o barranco chega a aproximadamente seis metros e é bem íngreme, sendo visível pequenos deslizamentos por entre as árvores. No condomínio da rua Padre Eugênio Mess e em terrenos do entorno que tem o barranco como fundos, o risco também é grande”, adiantou Bortoluzzi em um depoimento nas redes sociais da prefeitura.A moradora do Beco 2, na rua L, Rosileia Kurtz, teve a sua casa atingida e interditada após deslizamento de terra na sexta-feira. Rosileia diz que o problema pode ser decorrente de uma obra de pavimentação, iniciada pela prefeitura do município, na rua Padre Eugênio Mess. Agora, Rosileia pede explicações do poder executivo local e reclama que em virtude do ocorrido não pôde nem retirar os seus pertences do local após a interdição de sua casa pela Defesa Civil, e informa que passou a morar de aluguel.“Eu moro aqui há três anos e neste período nunca ocorreu algo parecido. Os meus irmãos residem aqui há cinco anos”. Segundo Rosileia, o solo também cedeu e causou estragos nas casas de seus irmãos Nelci e Vanderlei Kurtz, que também moram na rua L. Ela explica que acima de sua rua há uma área ambiental e mais adiante existem sítios e um condomínio residencial e que a prefeitura passou a realizar melhorias na rua, mesmo após um período com muitas chuvas, fator, que de acordo com ela, pode ter contribuído para o deslizamento de terra.A prefeitura de Nova Santa Rita explica que o deslizamento ocorrido no local não aconteceu em virtude de obra de pavimentação. O executivo municipal também rebate o questionamento feito pelos moradores durante encontro realizado, na segunda-feira (24), de que terras haviam sido retiradas de morro. A prefeitura cita que imagens feitas por um drone demonstram o contrário.Também, através de sua assessoria, a prefeitura informa que a Defesa Civil, desde o primeiro dia do fato ocorrido, interditou os locais e orientou as pessoas a deixarem as áreas de risco. Comunica que também iniciou um processo de elaboração de laudos geológicos e técnicos sobre o solo. “Em virtude da chuva constante, alguns laudos vão demorar um pouco para dar um parecer definitivo sobre a situação da área afetada”.Na terça-feira (25), às 19h, foi realizada uma reunião com os moradores na sede do antigo paço municipal, na rua Hélio Fraga, 64. Na oportunidade, o prefeito Rodrigo Battistella anunciou as ações que serão tomadas pelo município, incluindo, inclusive, o auxílio para as famílias atingidas, com base nos estudos e laudos.A prefeitura, com base nestes dados, após estudos, irá tomar medidas na área afetada, como por exemplo, uma possível estrutura de contenção para evitar novos deslizamentos. No momento, o solo está encharcado devido ao intenso volume de chuvas. “Há muita argila naquela área, por tanto, a prefeitura esclarece que o ocorrido foi basicamente um fenômeno natural e que aguarda os pareceres técnicos para elaborar uma solução técnica para a área e garantir a segurança de todos”, destaca o comunicado.Centro Humanitário de AcolhimentoO local fica localizado na rua Porto da Farinha, 256, no bairro Caju, e garante alimentação completa, roupas e quartos privativos com camas e cobertores para os desabrigados pela enchente de maio. O Centro também é espaço para recebimento e entrega de doações de cestas básicas e roupas para a população em vulnerabilidade.