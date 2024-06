Ciência vai orientar ações do governo na questão climática, afirma Eduardo Leite

Com a proposta de orientar as ações do governo do Estado, planos de obras para proteção de cidades como a construção de diques, desassoreamento de rios e mapeamento topográfico para sistemas de alertas climáticos serão submetidos ao Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite durante a primeira reunião dos integrantes do comitê que foi realizada nesta quarta-feira (26), no Palácio Piratini. A iniciativa prevê também softwares e plataformas de dados meteorológicos que vão auxiliar em alertas climáticos. O grupo é composto por especialistas e pesquisadores de universidades como a Ufrgs, Pucrs, Unisinos, UCS, Ufcspa, FURG, UFPel, Uergs, Univates, UFSM, PUC-RJ e USP.

Segundo o governador Eduardo Leite, a ideia é ouvir especialistas do RS, do Brasil e até de fora do País para poder fazer o debate a partir da ciência que oriente as ações do governo estadual. "Vamos submeter ao comitê científico se as frentes de trabalhos sugeridas pelo governo do Estado são as mais adequadas e se alguma coisa está de fora e precisa ser inserido", destaca. Conforme o governador, a ciência tem que ser respeitada porque ela vai orientar as ações do governo do Estado que vão demandar muito investimento. "Estamos falando de recursos financeiros volumosos como é o caso de obras como a construção de diques de proteção de cidades que custam bilhões de reais. Não podemos errar", acrescenta. As reuniões do comitê serão semanais.

"Queremos nas próximas semanas um parecer do comitê para sabermos se estamos no caminho corretos para contratar e desenvolver os projetos", explica o governador. A secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia e coordenadora do Comitê, Simone Stülp, disse que foram convidados especialistas de diversas áreas porque os temas extremamente complexos. "Precisamos estar preparados para enfrentarmos momentos difíceis como o que o passamos com as enchentes de maio de 2024", destaca.

Segundo Simone, não existe tempo para a falha e será necessário ser rápido nas discussões do comitê. O vice coordenador do Comitê, Jorge Audy, elogiou o governo do Estado pela importância a potencial participação da academia no processo. "Temos a capacidade enquanto academia e ciência de contribuir efetivamente na busca de encaminhamentos e soluções como a da crise ambiental que aconteceu em maio de 2024", acrescenta. Audy agradeceu ao governador Eduardo Leite pela confiança na ciência e na pesquisa gaúcha e brasileira no relevante papel de reconstrução do Estado.

Integrantes do Comitê

Ana Amelia Campos Toni - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Ana Paula Rovedder - UFSM

André Jasper - Univates

Andréia Rosane de Moura Valim - Unisc

Benamy Turkienicz - UTG

Camila dos Santos Gonçalves - Unipampa

Carla Ten Caten - Ufrgs

Carlos Eduardo Morelli Tucci - ABRHidro

Carlos Nobre - USP

Daniela Mueller de Lara - Sema

Délton Winter de Carvalho - Unisinos

Éder Henriqson - Pucrs

Elisa Helena Leão Fernandes - FURG

Fabiano Passuelo Hessel - Pucrs

Fernando Schnaid - Ufrgs

Francilene Procópio Garcia - SBPC

Gerson Fauth - Unisinos

Ilma Simoni Brum da Silva - Ufrgs

Jefferson Cardia Simões - Ufrgs

Jerson Kelman - Ex-presidente da ANA

Joel Goldenfum - Ufrgs

Jorge Audy - Pucrs

Jose Antonio Marengo Orsini - Inpe/Cemanden

José Antônio Valle Antunes - Unisinos

Juliano R. Gimenez - UCS

Júlio Xandro Heck - IFRS

Leonardo Alvim Beroldt da Silva - Uergs

Lucia Campos Pellanda - Ufcspa

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho - Ufrgs

Marcelo Félix Alonso - UFPel

Marcelo Schneider -Inmet

Marcia Cristina Barbosa - Ufrgs

Márcia Pinheiro Margis - SBPC-RS

Maria Fernanda Lemos - PUC-RJ

Odir Antonio Dellagostin - Fapergs

Ronaldo Adriano Christofoletti - Fapesp

Ruben Oliven - ABC

Santiago Uribe Visitante - Pucrs

Simone Stülp - SICT

Tatiana Silva da Silva - Ufrgs

Taneha Bacchin - TU Delft

Vagner Anabor - UFSM

Waldyr Stumpf Junior - Embrapa Clima