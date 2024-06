Após enchente, Roca Sales pleiteia 400 novas residências

Abalada por três vezes pela enchente do Rio Taquari desde setembro do ano passado, a cidade de Roca Sales, no Vale do Taquari, prioriza a reconstrução a cidade por duas frentes: habitação e infraestrutura. De acordo com o prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana, por conta das inundações há a necessidade de 400 residências e a desobstrução de estradas e vias públicas.

O número, segundo o prefeito, é por conta do número de famílias que tiveram as residências destruídas pela cheia de maio." A cidade foi destruída. O rio atravessou o meio da cidade", conta o Amilton. No período mais crítico, o Taquari atingiu a marca de 31 metros - a cota de inundação é 16 metros. Atualmente, 100 famílias estão em aluguéis sociais, 20 em moradias provisórias, 40 em abrigos e o restante estão alocadas nas residências de parentes e amigos.

No total, Roca Sales contabilizou prejuízos econômicos de R$ 350 milhões, segundo o prefeito. Foram registradas, também, 14 mortes pela enxurrada. Um morador ainda segue desaparecido.

Diante disso, a pequena cidade do Vale do Taquari vive, ao mesmo tempo, dois movimentos simultâneos de migração e reconstrução. Desde setembro, 700 pessoas deixaram a cidade por causa das chuvas. Por outro lado, o restante dos moradores está reconstruindo suas residências e comércio. As empresas que mais empregam no município, como a JBS, Calçados Beira-Rio e Couros Bom Retiro, sinalizaram permanência em Roca Sales, de acordo com o executivo.

Entre as medidas já realizadas na temática da habitação, Roca Sales foi contemplada pelo programa A Casa é Sua, do Estado, que entregará ao município 35 unidades no bairro Sete de Setembro. Este local receberá, também, 100 residências do projeto Vila do Agro, uma iniciativa do cantor sertanejo Sorocaba com pecuaristas. Junto a isso, o governo federal disponibilizou 50 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. "O restante (215 casas) nós estamos trabalhando com o governo Federal e estadual. Há diversos projetos em análises", complementa o prefeito.

Outra prioridade do poder público é a liberação das vias de acessos do município. Além das inundações, Roca Sales teve mais de 200 deslizamentos de terras que destruiu partes das avenidas. A estimativa que aproximadamente a 15 dias as vias de acesso estarão liberadas.

O prefeito comenta que há, ainda, a demanda por asfaltamento dos seis quilômetros do trecho restante ERS-129, entre Roca Sales e Colinas. A via, atualmente, é a alternativa mais próxima entre as regiões alta e baixa do Vale a comportar o tráfego de caminhões. Segundo a prefeitura, nos próximos seis meses o asfaltamento será realizado.