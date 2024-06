Mais de 17 mil empregadores gaúchos se cadastraram para programa de auxílio do governo federal

Em informe divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na noite desta quinta-feira (27), um total de 17.485 empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul se cadastraram para participar do Programa Emergencial de Apoio Financeiro. As inscrições encerram nesta quarta-feira (26). Agora, o ministério inicia a análise de quantas empresas e funcionários estão habilitados para receber o apoio.

