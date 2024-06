Empresas expandem horários de viagens saindo de Porto Alegre

Ainda funcionando com cerca de 60% de sua capacidade operacional e em espaço restrito, a Rodoviária de Porto Alegre deu um passo importante em direção ao retorno da normalidade na última quarta-feira (25), quando expandiu seu horário de funcionamento, que passou a ser das 6h às 23h30min. Com a medida, já foram liberados ao menos 19 novos horários de embarque saindo da Capital em direção ao interior do Rio Grande do Sul e disponibilizados diversos outros com destino final em outros estados brasileiros.

Até este momento, mais de 200 linhas intermunicipais e 27 estaduais atuam no Terminal. E, mesmo com a expansão, esse número não deve apresentar mudanças, já que, segundo a diretora de transportes rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciana Azevedo, não deverão ocorrer expansão de linhas no primeiro momento, mas sim, uma realocação das já existentes.

"A maioria das empresas estão aproveitando este momento para retomar a normalidade das linhas que tiveram que ser adiantadas emergencialmente. Por exemplo, linhas que saíam todos os dias próximas da meia-noite, estavam tendo que sair às 19h. Então, não irão ocorrer expansões por ora, apenas realocações", explica.

Nesta sexta-feira (28), apenas três empresas de viagens intermunicipais já haviam recebido retorno positivo do Daer para disponibilizar os novos horários, abrangendo 19 municípios gaúchos: Planalto, Ouro e Prata e Frederes. Conforme o órgão, as duas primeiras ainda estão trabalhando para remanejar as passagens já vendidas no horário antigo, enquanto a última já disponibilizará a nova escala a partir do dia 1° de julho.

Além disso, empresas que desembarcam fora do Estado também se aproveitaram da ampliação horária e já atuam com uma nova agenda desde quarta-feira. Com a mudança, há ônibus saindo de Porto Alegre rumo a capitais, como Florianópolis, Curitiba e São Paulo, mesmo após às 21h.

Destinos intermunicipais que terão alterações



Planalto:

Chuí - 20h30min (Diário)

Uruguaiana - 22h35min (Diário - sábado)

Quaraí - 22h (Diário - sábado)

Itaqui - 21h30min (Diário)

São Borja - 23h (Diário - sábado)



Ouro e Prata:

São Nicolau - 21h30min (Diário)

Tenente Portela - 21h45min (Diário)

Alpestre - 21h45min (Diário)

Santa Rosa - 21h15min (Diário)

Santa Rosa - 22h (Diário)

Santa Rosa - 22h15min (Diário)

Horizontina - 22h15min (Diário)

Crissiumal - 22h30min (Diário)

Porto Xavier - 22h45min (Diário)

Porto Xavier - 22h45min (Diário)

Porto Mauá - 22h45min (Diário)

Santana do Livramento - 23h15min (Diário)

Santana do Livramento - 23h30min (Diário)



Frederes:

Jaguarão - 23h30min (Diário - sábado)



Destinos interestaduais que terão alterações



Nordeste:

Curitiba/Balneário Camboriú - 23h15min (Diário)

Florianópolis - 23h15min (Diário)

Penha:

Curitiba/Balneário Camboriú - 22h (Diário)

São Paulo/Campinas - 23h (Diário)

Santo Anjo:

Florianópolis - 21h15min (Diário)

Florianópolis - 22h15min (Diário)