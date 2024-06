Rodoviária de Porto Alegre estende horário de funcionamento a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (26), a Rodoviária de Porto Alegre estenderá seu horário de funcionamento, passando a operar das 6h às 23h30min. De acordo com o diretor-geral do Terminal, Giovanni Luigi, o objetivo dessa ampliação é se aproximar cada vez mais de uma volta à normalidade, já que há mais de duas semanas a estação tem funcionado com diversas restrições. Até esta terça-feira (25), os embarques eram permitido até, no máximo, às 21h.

"Esse novo horário atenderá praticamente toda a demanda. De madrugada não costumam sair muitos ônibus de Porto Alegre, então fecharmos apenas durante este período não nos trará problemas. Avaliamos que seria possível realizar essa expansão e acreditamos se tratar de um passo muito importante na busca pelo retorno da normalidade da Estação", explica.

Jornal do Comércio já havia noticiado que, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a situação agravada pela falta de energia elétrica, que ainda não retornou em todo o terminal. Para Luigi, esse fator, aliado à baixa demanda, justificam não haver pressa das autoridades para que isso volte a ocorrer. Na última semana, ojá havia noticiado que, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a Rodoviária não está funcionando 24h por dia por falta de segurança em seus arredores , que ainda não retornou em todo o terminal. Para Luigi, esse fator, aliado à baixa demanda, justificam não haver pressa das autoridades para que isso volte a ocorrer.

"As imediações da Estação são locais costumeiramente desertos, escuros e perigosos. Antigamente, quando havia a iluminação da própria Rodoviária, esse breu até diminuía um pouco, mas hoje, só temos luz em uma área restrita, não conseguimos garantir esse mínimo de segurança em toda a nossa volta. Além do mais, com uma baixa procura, não tem porque abrirmos por mais tempo", afirma.

Procurada, a Secretaria Municipal de Segurança de Porto Alegre afirmou que esse assunto não faz parte de suas atribuições, enquanto a Brigada Militar não retornou à reportagem.

Desde sua reabertura pós-inundação, o terminal da Capital possui média de 130 viagens diárias, sendo 20 para fora do Rio Grande do Sul. Porém, além da questão horária, segue operando sem lojas e restaurantes e com espaço reduzido, já que o Daer ainda não autorizou a ampliação da área de embarque e desembarque.

A principal responsável pelas restrições é a permanente ausência da energia elétrica, que se explica pelo nível dos estragos causados pelo avanço do Guaíba, e ainda não possui estimativa de retorno. No momento, uma empresa contratada pela Rodoviária está atuando na troca de peças da subestação.

Até o momento, no final da tarde desta terça, ainda não há viagens programadas para quarta-feira após às 21h. Porém, segundo Luigi, isso deve se intensificar conforme vá aumentando a procura por parte dos passageiros.

"As empresas ainda não colocaram mais horários, mas conforme receberem demanda irão fazer isso. É importante salientar que neste momento as pessoas não estão viajando muito. Ainda há estradas com problemas, gente 'sem cabeça' para fazer turismo... A maioria das viagens é por necessidade", completa o diretor-geral da Rodoviária de Porto Alegre.