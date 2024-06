Guarda Municipal de Porto Alegre começa a utilizar câmeras corporais

Após um longo período de espera e intensos debates internos, a Guarda Municipal de Porto Alegre deu início, nesta semana, ao uso obrigatório de câmeras corporais anexas às fardas de seus agentes. Conforme o órgão, a medida, que passou a valer nesta segunda-feira, foi tomada visando garantir transparência e segurança em todas as ações da instituição.

"Acima de tudo, essas câmeras servirão para aperfeiçoar o trabalho da Guarda Municipal e impor uma transparência na relação com a população. Dentro das nossas atribuições, estamos tomando todas as medidas necessárias para que o agente esteja cada vez mais capacitado para atender às demandas que surgem das ruas", explica o comandante-geral do órgão, Marcelo Nascimento.

Ao todo, foram adquiridas 160 câmeras e oito centrais de carregamento, com investimento de R$ 623 mil, financiado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As imagens serão armazenadas em servidores de acesso restrito, sem transmissão em tempo real. Desta forma, só há acesso externo aos arquivos mediante demanda.

Na última semana, a Guarda Municipal havia realizado um treinamento para operação das câmeras junto aos servidores. Segundo Nascimento, desde aquele momento, todos os policiais reagiram muito bem ao equipamento.

"As reações foram muito positivas. Essas câmeras não estão sendo vistas como um mecanismo de fiscalização dos servidores, mas sim como garantidoras de direitos, até mesmo por servirem como prova em caso de denúncias infundadas. Além do mais, o funcionamento delas é muito simples, então a adaptação é fácil", destaca.

As câmeras, que agora fazem parte da rotina dos 390 agentes que compõem o grupo, permitem gravações contínuas de até 10 horas em alta resolução, além de possuírem recursos de infravermelho, visão noturna e geolocalização. Como todos os profissionais atuam em turno de 12 horas, não se fez necessário a compra de um equipamento para cada servidor.

O comandante-geral ainda enxerga nesta implementação a reafirmação de uma busca constante pela utilização de tecnologias na proteção da cidade. De acordo com ele, também estão se destacando e mostrando-se necessários os totens interativos e o aumento no sistema de videomonitoramento da cidade.

"Todo recurso tecnológico é muito bem vindo e buscamos utilizá-los ao máximo em todas as nossas operações. A Guarda Municipal trabalha duro para cada vez mais otimizar esse uso e, assim, aprimorar o sistema de proteção da cidade" completa.

A implementação dos equipamentos faz parte do programa POA Segura, que busca o "reaparelhamento dos órgãos de segurança municipais". Segundo a prefeitura, entre as próximas iniciativas, destaca-se a ampliação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic-POA).