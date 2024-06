PF prende suspeitos do assalto a carro-forte em aeroporto de Caxias do Sul

prendeu três suspeitos de participação no assalto a carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Em nota, a PF afirma que as prisões preventivas ocorreram nessa sexta-feira (21). duas mortes - de um dos criminosos e um policial militar. A Polícia Federal (PF) informou na noite deste sábado (22) que, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Em nota, a PF afirma que as prisões preventivas ocorreram nessa sexta-feira (21). O ataque ocorreu na noite de quarta-feira (19) , com

A ação foi resultado de trabalho coordenado com a Brigada Militar e a Polícia Civil gaúcha e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esclarece a Polícia Federal.

Os suspeitos foram localizados em outros estados. Trabalho de inteligência com apoio das secretarias de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo possibilitou o desfecho. Os órgãos policiais seguem as investigações para identificar mais envolvidos no ataque.



"Os presos foram levados, no fim da tarde de hoje (sábado), ao Rio Grande do Sul, onde permanecerão à disposição da Justiça", diz a nota da PF.

Cerca de dez criminosos disfarçados de policiais federais e fortemente armados entraram no terminal. Houve troca de tiros com a Brigada. O ataque expôs problema de segurança no aeroporto.