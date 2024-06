Após tentativa de assalto, PF fecha Aeroporto de Caxias do Sul

De Caxias do Sul

O Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, está fechado na manhã desta quinta-feira (20) por determinação da Polícia Federal (PF). A medida foi adotada após uma tentativa de assalto a um carro forte no local na noite desta quarta-feira (19).

Cerca de dez assaltantes disfarçados de policiais federais, fortemente armados, entraram no terminal e houve troca de tiros com a Brigada Militar. Um policial e um criminoso morreram no confronto.

A PF determinou o fechamento para realizar a varredura de toda área. Segundo informações da prefeitura de Caxias do Sul, não há previsão de conclusão dos trabalhos.

"A Administração Municipal lamenta profundamente a morte do Sargento Fabiano em confronto na noite desta quarta-feira nas proximidades do Aeroporto Hugo Cantergiani. O fato ocorreu durante ataque criminoso à transporte de carga de valores no aeroporto e está sob os cuidados e investigação das Autoridades Policiais com todo apoio da equipe de servidores do terminal aeroportuário e das Secretarias de Trânsito, Transportes e Mobilidade e da Segurança Pública e Proteção Social", diz a nota da prefeitura.