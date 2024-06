Mutirão Central da Cidadania realiza mais de oito mil atendimentos

A primeira edição do Mutirão Central da Cidadania realizou 8.813 atendimentos e mais de 4,2 mil pessoas passaram pelo shopping Total. Entre os serviços mais procurados neste domingo (23) estavam a emissão da carteira de identidade, certidões de nascimento e casamento, cadastro único e título de eleitor.

A iniciativa teve ainda a assistência jurídica, benefícios sociais, previdenciários e atendimento para migrantes. Mais de 41 instituições participaram do mutirão.

O juiz corregedor Felipe Lumertz, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), disse que a iniciativa teve o objetivo de assegurar o acesso da população a documentação civil básica. "O Rio Grande do Sul foi atingido por uma tragédia climática e as pessoas perderam o seu patrimônio e os seus documentos. As pessoas precisam recomeçar suas vidas", destaca o magistrado.