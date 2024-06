Feiras buscam adotantes para cães e gatos atingidos pelas cheias

Atualizada às 9h15min de 23/06/2024 - Centenas de animais atingidos pelas enchentes estão disponíveis para doação ou lar temporário, em feiras organizadas para ocorrerem neste final de semana, em Porto Alegre.

No sábado (22), pelo menos 95 bichinhos que estavam na primeira Feira de Adoção Responsável de cães e gatos, promovida pelo Gabinete da Causa Animal (GCA) da prefeitura da Capital e pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), com apoio de parceiros da causa animal.

Segundo a assessora técnica da Sema, Amanda Munari, somente neste sábado, cerca de 200 animais passaram pela Feira em busca de novos lares. O evento segue das 8h às 17h neste domingo (23), no entorno do Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção.

Os interessados em adotar um dos animais passam por uma entrevista prévia, cujo objetivo é assegurar que estão aptos a proporcionar um ambiente seguro e manter um relacionamento saudável com o bichinho.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação (CPF/CNH/RG) e comprovante de residência e assinar o termo de adoção e guarda responsável. "Ao todo, cerca de 20 mil animais foram resgatados das regiões atingidas pelas enchentes.

Ibama (uma das entidades parceiras do evento do governo) está inserindo microchips de identificação em todos os animais doados, para que seja possível ter controle da localização de cada um deles, após as doações.



Ainda de acordo com Amanda, os animais disponíveis para adoção nesta primeira ação que ocorre no Parque da Redenção são oriundos de sete abrigos provisórios de Porto Alegre. "Antes de serem virem para a Feira, eles passaram por uma triagem veterinária, que incluiu vacinação, castração e diagnóstico de zoonoses", detalha. No local, os novos tutores estão recebendo orientações dos veterinários da Sema sobre como a adoção responsável funciona, além de pacotes de ração, shampoos e outros produtos pets, doados por entidades parceiras. Muitos já reencontraram seus tutores, no entanto outros tantos precisam de uma nova oportunidade ", destaca Amanda. Segundo ela, uma equipe do(uma das entidades parceiras do evento do governo) está inserindoem todos os animais doados, para que seja possível ter controle da localização de cada um deles, após as doações.Ainda de acordo com Amanda, os animais disponíveis para adoção nesta primeira ação que ocorre no Parque da Redenção são oriundos dede Porto Alegre. "Antes de serem virem para a Feira, eles passaram por uma triagem veterinária, que incluiu vacinação, castração e diagnóstico de zoonoses", detalha. No local, osestão recebendo orientações dos veterinários da Sema sobre como a adoção responsável funciona, além de pacotes de ração, shampoos e outros produtos pets, doados por entidades parceiras.

"Queremos adotar um cão idoso, para que tenha um final de vida com qualidade, aconchego e amor", afirmou a educadora social Daniela dos Santos Nunes, que esteve no evento neste sábado, ao lado do esposo, Alexandre Augusto Alves Soares, e do filho, Rael Nunes Soares. A família, que já tem outros três cães, se encantou por um SRD com idade avançada, que estava em meio a outras dezenas de cães, separados em baias.

Ao mesmo tempo que encontros felizes ocorreram durante o evento, houve também que esteve na Feira procurando seu pet, perdido em meio ao caos estabelecido pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas na Capital. Moradora da Vila dos Sargentos, a dona de casa Neiva Varela Pereira, percorreu baia por baia, procurando a cachorrinha da família, de nome Pretinha. "Já percorri inúmeros lugares, e estou desesperada. Não tenho ideia para onde levaram ela", lamentou Neiva.

Segundo a dona de casa, Pretinha foi levada há cerca de um mês por um caminhão de voluntários da causa animal, que passou pela rua Leodoro Pereira da Silva, socorrendo os animais da região, durante as cheias. "Ela é pequena, toda pretinha, com uma mancha branca no meio da testa e outra no pescoço. Está castrada e é muito medrosa", descreve Neiva, apelando a quem tiver notícias de uma cachorrinha com essas características, que entre em contato pelo whatsapp 51-991921673. "Não vamos desistir de encontrar ela", garante.

No decorrer deste sábado, também ocorreram outros eventos em prol de adoção responsável ou lar temporário para os pets afetados pela tragédia climática. Centenas de pessoas foram procurar animais para adotar no IPA, do CTG Roda de Chimarrão, da Feira Vitrine Pet (organizada pela protetora Deisi Falci), no Pontal Shopping, e no Abrigo Ararigboia.

Neste domingo, dois deles seguem com as ações: o evento organizado pela vereadora Cintia Rockenbach (PODE), no CTG Roda de Chimarrão (avenida Serraria, 1835) e o abrigo do Pontal Shopping (av. Padre Cacique, 2893 - sub-solo), que também está precisando de voluntários para passeio solidário, durante o dia.