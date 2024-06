Porto Alegre tem 14 unidades de saúde fechadas e ainda não há previsão para retorno

Após quase um mês e meio do início das cheias em Porto Alegre, a cidade segue com 14 Unidades de Saúde (US) fechadas nesta sexta-feira (14). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), só será possível ter alguma previsão de retorno após contratação de projetos para reforma. O órgão relata que, em vistoria preliminar, estabelecimentos foram estruturalmente prejudicados.

“Nenhuma das 14 [unidades de saúde] conseguimos acessar sem reforma substancial”, explica a diretora da atenção primária à saúde da SMS, Vânia Frantz. A informação foi levantada a partir de vistorias preliminares. Vânia relata que portas apodreceram, paredes descascaram completamente e o reboco também foi prejudicado. O sistema elétrico precisa ser totalmente refeito, enquanto a estrutura hidráulica apresenta entupimentos e areia na parte interna.

Ela relata que a higienização já foi realizada em três locais atingidos, com o apoio do Exército. “Em um dia a gente tira toda a mobília que vai ser descartada ou analisada, depois retira-se a lama e depois começa a lavagem”, explica. Após isso, é realizada a limpeza final, onde é feita a triagem de quais equipamentos poderão ser reutilizados após desinfecção.

Ainda há a análise técnica da engenharia, para precisar se a estrutura sofreu alguma alteração. “Quando a arquitetura e engenharia fazem o levantamento, consigo ter uma dimensão do que preciso fazer”. Após esse último passo, há ainda a etapa burocrática de contratação para reformas.

As unidades onde já foi possível realizar a higienização estão, agora, no processo de avaliação junto à engenharia, são elas Santa Marta, Navegantes e Sarandi. Já foi possível ingressar nas unidades de Nova Brasília, Vila Elizabete, Ilha da Pintada, Farrapos, e Fradique Vizeu. A última ação ainda não foi possível nas unidades Mario Quintana, Ilha dos Marinheiros, Ilha do Pavão e Asa branca.

A grande maioria destas é na Zona Norte de Porto Alegre, além de uma unidade na Zona Leste e uma Clínica da Família na Zona Oeste.

Enquanto ocorrem os processos, o órgão relata que está realizando investimento em opções de atendimento alternativo, como carretas e barracas de saúde, espaços comunitários e unidades móveis.

Confira as unidades de saúde com funcionamento interrompido em Porto Alegre

Zona Norte:

Clínica da Família Diretor Pestana

Clínica da Família Navegantes

Unidade de Saúde Asa Branca

Unidade de Saúde Farrapos

Unidade de Saúde Fradique Vizeu

Unidade de Saúde Ilha da Pintada

Unidade de Saúde Ilha do Pavão

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros

Unidade de Saúde Mário Quintana

Unidade de Saúde Nova Brasília

Unidade de Saúde Sarandi

Unidade de Saúde Vila Elizabeth

Zona Leste:

Unidade de Saúde Mapa

Zona Oeste: