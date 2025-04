Chuva deve atingir o Noroeste do Rio Grande do Sul nesta terça-feira

O Noroeste do Rio Grande do Sul e a Região Metropolitana de Porto Alegre estão sob alerta da Defesa Civil até às 19 horas desta terça-feira (15), devido à possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte. A possibilidade de granizo não está descartada.



Segundo a Defesa Civil, o alerta também se estende para o Centro-Norte, Nordeste e Serra gaúcha. De acordo com a MetSul Meteorologia, os dias com madrugadas amenas ou frias também aumentam em abril pela climatologia e em alguns anos ocorrem até episódios de frio muito intenso.

Durante a primeira quinzena de abril, a chuva teve uma distribuição variável com áreas em que choveu abaixo e acima da média do mês. O Sul e o Leste do Estado foram as regiões que mais reportaram chuva. Já na segunda metade do mês, a chuva deve atingir, principalmente, a região Norte do Brasil, onde, conforme a MetSul, ainda se experimenta o período denominado de inverno amazônico, com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) ainda favorecendo chuva mais expressiva perto da região equatorial.